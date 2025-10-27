×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:22, 27 октября 2025

Трое силовиков уволены после избиения подростков в Южной Осетии

Милицейский автомобиль в Южной Осетии. Фото: пресс-служба МВД Южной Осетии.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ОМОН, избившие двух молодых людей при задержании, уволены, заявил генпрокурор Южной Осетии Григорий Собаев. 

Как писал "Кавказский узел", жительницы Цхинвала заявили об избиении сыновей силовиками. Наталья Дадиани и Фатима Кумаритова подали в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело против силовиков. Женщины утверждают, что их сыновей избили 12 октября при задержании. 

Инцидент с избиением 19-летних Вадима Плиева и Эдуарда Кокоева обсудил президент республики Южная Осетия Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств. По итогам встречи Гаглоев "поинтересовался ходом расследования инцидента" с избиением двух граждан республики силовиками.

Генеральный прокурор Григорий Собаев сообщил, что "доследственная проверка по этому инциденту все еще продолжается", однако, по его словам, "ряд сотрудников органов внутренних дел уже подвергнуты дисциплинарному наказанию, в том числе увольнению", говорится в пресс-релизе на сайте президента. 

Он добавил, что потерпевшие требовали привлечь силовиков к ответственности за недопустимые действия. "Потерпевшие удовлетворены мерами воздействия на виновных и уже обратились в прокуратуру с просьбой прекратить производство по ранее поданному заявлению об избиении", - добавил он.

По словам главы МВД Эрислава Мамиева, также выступившего на совещании, трое сотрудников правоохранительных органов были уволены, а семеро получили строгие выговоры.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 октября Цхинвальский горсуд признал виновными всех обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева. Пятеро из них приговорены к срокам от трех до пяти лет заключения: трое (Джумбер Бибилов, Алан Багаев и Андрей Джиоев) арестованы в зале суда, еще двоим зачтен срок, проведенный под арестом. Двум бывшим силовикам суд назначил штрафы, от уплаты которых освободил за истечением срока давности. После оглашения приговора около 10 родственников осужденных вышли на центральную площадь в Цхинвале. Прокуратура Южной Осетии пообещала обжаловать дело. Адвокат семьи Инала Джабиева попросила Верховный суд Южной Осетии ужесточить наказание по делу о его смерти.

Автор: "Кавказский узел"

