Жительницы Цхинвала заявили об избиении сыновей силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наталья Дадиани и Фатима Кумаритова подали в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело против силовиков. Женщины заявляют, что их сыновей избили 12 октября.

По словам родных, 12 октября Вадим и Эдуард приехали в салон видеоигр на улице Пушкина, к ним сразу подъехали сотрудники ОМОН, проверили документы и пригрозили, что заберут машину, если еще раз увидят ее без номеров. Парни пообещали, что сразу после игр поедут домой.

Через пару часов в ста метрах от дома на улице Героев автомобиль снова остановили. Мамы Вадима и Эдуарда рассказывают, что сотрудники ОМОНа начали говорить с ними на повышенных тонах, а потом один из них ударил одного из парней. По словам родных, к месту приехали еще два экипажа с силовиками, а потом их сыновей отвезли на территорию ГОВД, где сначала били во дворе, а потом в здании. Парни рассказали близким, что в избиениях участвовали в общей сложности около тридцати человек, в том числе из начальствующего состава ОМОНа и ГОВД, они били их и заставляли извиняться, сообщает Telegram-канал "Сапа Цхинвал".

"Когда мы об этом узнали, начали звонить всем - и министру МВД, и другим, чтобы забрать их оттуда. Они никого не впускали внутрь и сказали, что, пока они не получат сполна, никто отсюда не выйдет. Что значит - получить сполна, мы так и не поняли", - рассказала Наталья Дадиани.

Затем парней отвезли на освидетельствование на употребление наркотиков. По словам родных, следов запрещенных веществ не нашли. После этого их доставили в больницу, где они сейчас лечатся. Отцы Эдуарда и Вадима - Валерий Кокоев и Гамлет Плиев - служат в зоне СВО. В своем заявлении в прокуратуру матери парней назвали девять человек, которые, по их словам, участвовали в избиении, и просят наказать виновных, пишет Telegram-канал.

"Если в чем-то виноваты наши дети, мы готовы принять и это. Но сам факт того, что наших детей избивали в том числе ровесники их отцов, вызывает у нас негодование", - заявили родные Вадима и Эдуарда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 2 октября Цхинвальский горсуд признал виновными всех обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева. Пятеро из них приговорены к срокам от трех до пяти лет заключения: трое (Джумбер Бибилов, Алан Багаев и Андрей Джиоев) арестованы в зале суда, еще двоим зачтен срок, проведенный под арестом. Двум бывшим силовикам суд назначил штрафы, от уплаты которых освободил за истечением срока давности. После оглашения приговора около 10 родственников осужденных вышли на центральную площадь в Цхинвале. Прокуратура Южной Осетии пообещала обжаловать дело. Адвокат семьи Инала Джабиева попросила Верховный суд Южной Осетии ужесточить наказание по делу о его смерти.