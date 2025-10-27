×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
06:14, 27 октября 2025

Трое заключенных объявили голодовку в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии объявили голодовку осужденные за незаконное присвоение крупных сумм денег Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили, а также участник акции протеста Анзор Кварацхелия.

Как писал "Кавказский узел", бизнесмен Георгий Чикваидзе был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в незаконном присвоении крупных сумм денег, а его деловой партнер Ираклий Папиашвили - к восьми годам лишения свободы. Чикваидзе неоднократно объявлял голодовку, в последний раз он сделал это в мае, уже будучи осужденным. Участник акций протеста Анзор Кварацхелия, обвиненный в нападении на сотрудников полиции, был приговорен в июле к 4,5 года заключения.

Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили, а также задержанный на акции протеста Анзор Кварацхелия объявили голодовку, пишет 26 октября "Грузия-онлайн" со ссылкой на мать Чикваидзе Эку Церетели.

По ее словам, голодовку заключенные объявили из-за "действий, приравненных к пыткам", в частности, лишение пищи с посылом, что голодающие сами не хотели есть, а также хулиганские угрозы со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS!

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

