Трое заключенных объявили голодовку в Грузии

В Грузии объявили голодовку осужденные за незаконное присвоение крупных сумм денег Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили, а также участник акции протеста Анзор Кварацхелия.

Как писал "Кавказский узел", бизнесмен Георгий Чикваидзе был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в незаконном присвоении крупных сумм денег, а его деловой партнер Ираклий Папиашвили - к восьми годам лишения свободы. Чикваидзе неоднократно объявлял голодовку, в последний раз он сделал это в мае, уже будучи осужденным. Участник акций протеста Анзор Кварацхелия, обвиненный в нападении на сотрудников полиции, был приговорен в июле к 4,5 года заключения.

Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили, а также задержанный на акции протеста Анзор Кварацхелия объявили голодовку, пишет 26 октября "Грузия-онлайн" со ссылкой на мать Чикваидзе Эку Церетели.

По ее словам, голодовку заключенные объявили из-за "действий, приравненных к пыткам", в частности, лишение пищи с посылом, что голодающие сами не хотели есть, а также хулиганские угрозы со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения.

