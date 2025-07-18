Участник акций протеста в Тбилиси приговорен к 4,5 годам заключения
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Анзора Кварацхелия, обвиненного в нападении на сотрудников полиции, суд признал сегодня виновным. У здания суда прошла акция в поддержку активиста.
Как писал "Кавказский узел", 10 июля суд в Тбилиси приговорил 19-летнего участника протестной акции Сабу Джикию к 4,5 года заключения за удар ногой сотрудника спецназа, хотя потерпевший заявлял, что не получил повреждений.
В тот же день протестующие в Тбилиси и других городах выразили возмущение суровым приговором, вынесенным сегодня Сабе Джикии. В Батуми активисты вышли на акцию у дома правительства Аджарии с плакатами в его поддержку, а в Зугдиди, родном городе активиста, прошла акция с его портретами.
Тбилисский городской суд приговорил 25-летнего Анзора Кварацхелия к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Активиста задержали 5 декабря 2024 года. Прокуратура обвинила его в том, что он бросал коктейль Молотова в сотрудников спецназ, что, по мнению ведомства, является нападением на полицейского. Кварацхелия было предъявлено обвинение по первой части статьи 353 УК Грузии, предусматривающей наказание от 4 до 7 лет заключения. При этом в деле Кварацхелия не было физически пострадавших сотрудников полиции, указал телеграм-канал Tbilisi Life.
В свою очередь, судья Джвебе Начкебия подчеркнул, что приговор полностью соответствует стандартам Верховного суда. «Это было непростое дело, на которое ответ должен быть дан в приговоре», - цитирует слова судьи издание Sova.
После оглашения приговора Анри Кварацхелия, заявил: «Скоро выйду, за всё всем придётся ответить». До этого он воспользовался правом на последнее слово и попросил своих друзей и близких позаботиться о его матери. «Спасибо, что приходите на мои суды. Для меня не имеет существенного значения, сколько лет вы мне присудите, господин судья, исходя из того, что я очень горжусь, что стоял рядом со своей страной. Мое дело сфабриковано, я не понимаю ни начала, ни конца, в чем меня обвиняют и из-за чего», - цитирует его слова издание Publika.
Во время оглашения приговора несколько участниц движения «300 женщин» провели перформанс у здания городского суда.
«Мы должны использовать все возможные способы, чтобы подобное не стало нормой: ни несправедливые суды, и тем более — приговоры к годам заключения для невиновных людей», — сказала изданию одна из участниц акции Натиа Букиа.
Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.
Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
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