Азербайджанские военные участвуют в учениях в Турции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Группа азербайджанских военных отправилась в Турцию для участия в международных учениях «Нусрет-2025».
По данным министерства обороны Азербайджана, в Саросском заливе проходят маневры с участием военно-морских и военно-воздушных сил стран НАТО под командованием береговой охраны, присутствуют также наблюдатели из ряда государств, пишет 25 октября Oxu.az.
Участие в учениях принимают военные из США, ОАЭ, Бахрейна, Болгарии, Индонезии, ЮАР, Нидерландов, Кении, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-Ланки и Омана.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае в Нахичеванской автономной республике прошли совместные учения коммандос Азербайджана и Турции.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.