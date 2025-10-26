Азербайджанские военные участвуют в учениях в Турции

Группа азербайджанских военных отправилась в Турцию для участия в международных учениях «Нусрет-2025».

По данным министерства обороны Азербайджана, в Саросском заливе проходят маневры с участием военно-морских и военно-воздушных сил стран НАТО под командованием береговой охраны, присутствуют также наблюдатели из ряда государств, пишет 25 октября Oxu.az.

Участие в учениях принимают военные из США, ОАЭ, Бахрейна, Болгарии, Индонезии, ЮАР, Нидерландов, Кении, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-Ланки и Омана.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае в Нахичеванской автономной республике прошли совместные учения коммандос Азербайджана и Турции.