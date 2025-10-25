Угроза изымать машины за выброс мусора в Чечне вступила в противоречие с законами

Конфискация имущества за выброс мусора противоречит Конституции и действующему законодательству, но власти Чечни вольно трактуют законы, указали правозащитники, активисты и юристы.

Как писал "Кавказский узел", вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства, зять Рамзана Кадырова Висхан Мацуев заявил, что власти республики будут конфисковывать машины у тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. При этом КоАП России предусматривает конфискацию машин за такое правонарушение лишь у должностных и юридических лиц.

Власти Чечни ранее уже озвучивали угрозы отбирать автомобили, но за другие нарушения. Так, начальник Курчалоевского райотдела полиции Чечни Рустам Агуев пообещал забирать машины у нарушителей правил дорожного движения, объяснив это усилением мер в дни празднования Ураза-байрама. В январе 2020 года он же потребовал от подчиненных изымать машины у нарушителей правил дорожного движения, а водителей отправлять на уборку улиц. Позднее стало известно, что силовики заставили жителей Курчалоевского района за вождение в пьяном виде убирать территорию мечети. Один из руководителей РОВД назвал таких нарушителей "террористами" и повторил угрозу отбирать у них машины. При этом закон позволяет изымать машины лишь в определенных четко оговоренных случаях.

Движение NiYSO пока не получало сообщений от жителей, касательно применения заявленных угроз. "Да и сложно пока представить, как они собираются это контролировать. Скорее всего заявление носит устрашающий характер, хотя оно, безусловно, противоречит навязанному населению законодательству", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения Ансар.



Вместо того чтобы решать проблему правильным образом, прививать привычку не выбрасывать мусор со школы, улучшать систему сбора и обработки отходов, они предпочитают делать всё через грубую силу. Заставляют бюджетников ходить на субботники во внерабочее время, нанимают пожилых женщин (которые еле могут ходить) для уборки улиц. Кроме как такими угрозами, решать проблемы они не умеют. Благодаря карт-бланш от ФСБ, такое открытое нарушение законов со стороны представителей режима уже вообще никого не удивляет. У них российские законы меняются по настроению. Сегодня у них нужно отбирать машины, завтра и вовсе будут отправлять на СВО", - заявил он.



Правозащитник Руслан Кутаев* отметил, что ему пока неизвестны факты изъятий автомобилей за выброс мусора, но в принципе власти республики вполне могут пойти на такое. "Там могут и машину отнять и убить за лайк или комментарий неправильный. Но пока что я не слышал и не обладаю информацией о том, что у кого-то забрали машину", - подчеркнул он.



Адвокат Тимур Филиппов отметил, что подобное изъятие автомобилей полностью противоречит статье 8.2 КоАП РФ. "Статья 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами" не предусматривает конфискацию имущества как вид административного наказания. Максимум, что по ней возможно - штраф в соответствии с санкцией статьи", - заявил он.



Филиппов подчеркнул, что статья КоАП не предусматривает наказаний в виде изъятия автомобиля или иного имущества. "Соответственно, угроза "конфисковывать машины за выброшенный мусор" юридически ничтожна. Даже если она исходит от министерства, у него нет правоприменительных полномочий для подобных мер. Более того, даже конфискация как административное наказание (статья 3.7 КоАП) допускается только по решению суда и только в случаях, прямо предусмотренных законом. Ни статья 8.2, ни какая-либо другая норма КоАП РФ не содержит такой санкции.



Следовательно, подобная "инициатива" грубо нарушает принципы законности и разграничения компетенций, установленные статьями 1.1 и 1.5 КоАП РФ, и противоречит Конституции (статья 35 - право собственности, изъятие имущества возможно только по судебному решению)", - отметил адвокат.



Он также рассказал, что, поскольку изъятие имущества - это ограничение конституционного права собственности, то, согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ, такое ограничение может устанавливаться только федеральным законом, а не постановлением правительства, приказом министерства или распоряжением главы региона. "Подзаконный акт (МВД, Минсельхоз и т. д.) не может вводить новый вид наказания или меру административного воздействия, если она не предусмотрена федеральным законом. Устное распоряжение властей, вроде этой угрозы, юридически ничтожно, это произвол, не имеющий правовых последствий. А граждане в этом случае имеют право на самооборону", - заключил Филиппов.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.