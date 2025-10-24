×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:48, 24 октября 2025

Отца погибшего военного оштрафовали за дискредитацию армии на Кубани

Прикубанский суд Краснодара. Фото: https://yandex.ru/maps/org/prikubanskiy_rayonny_sud_goroda_krasnodara/1054955691/?ll=38.958047%2C45.052423&z=17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прикубанский суд Краснодара оштрафовал Александра Лойко по статье о дискредитации армии за слова в телефонном разговоре.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полицейские составили протокол на 59-летнего жителя Краснодара Александра Лойко, усмотрев в его словах во время частного телефонного разговора дискредитацию российских вооруженных сил и действующей власти. Запись разговора была предъявлена суду. 

"Изучив материалы административного производства, исследовав обстоятельства дела, CD-диск с аудиозаписью телефонного разговора, а также оценив собранные по делу доказательства, суд считает вину правонарушителя установленной", - говорится в постановлении Прикубанского районого суда Краснодара. Какие именно слова произнес Лойко, в документе не уточняется.

Лойко в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и его высказывания были связаны с тяжелой семейной ситуацией, так как ему сообщили о гибели его старшего сына в зоне военных действий на Украине. О произошедшем он сожалеет и раскаивается, уточнил суд.

Суд назначил Лойко минимальный штраф, предусмотренный статьей о дискредитации армии - 30 тысяч рублей. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд на Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей местных жителей Антона и Светлану Петренко, которые на праздновании дня рождения подпевали песне на украинском языке. Ранее Антон Петренко извинился перед согражданами, заявив, что никого не хотел обидеть.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:20, 24 октября 2025
Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
15:59, 24 октября 2025
Возобновлена подача света в дома жителей Новошахтинска
12:08, 24 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит на Украине
09:31, 24 октября 2025
Три аэропорта в городах ЮФО возобновили работу
07:13, 24 октября 2025
Около 1500 человек остается без электричества в Новошахтинске после атаки БПЛА
06:40, 24 октября 2025
Массовая атака дронов отражена в Ростовской области
Все события дня
Новости
Уборка мазута на Кубани. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14316?single
13:07, 24 октября 2025
Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани
Выбросы мазута на берегу. Анапа, 24 октября 2025 года. Фото Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/108604
10:30, 24 октября 2025
Новые выбросы мазута найдены в Анапе и Темрюкском районе
09:31, 24 октября 2025
Три аэропорта в городах ЮФО возобновили работу
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:03, 24 октября 2025
Более 40 беспилотников сбиты над южными регионами России
05:55, 24 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропортов Краснодара и Геленджика
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395
24 октября 2025, 16:58
26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Уборка мазута на Кубани. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14316?single
24 октября 2025, 13:07
Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
24 октября 2025, 03:30
Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

Манекены с женскими головными платками. Фото: ALEKSEI MAKAREVICH / Unsplash.com
24 октября 2025, 00:46
Помощник Кадырова пообещал "беседы" чеченкам без головных платков

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше