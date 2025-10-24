Отца погибшего военного оштрафовали за дискредитацию армии на Кубани

Прикубанский суд Краснодара оштрафовал Александра Лойко по статье о дискредитации армии за слова в телефонном разговоре.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полицейские составили протокол на 59-летнего жителя Краснодара Александра Лойко, усмотрев в его словах во время частного телефонного разговора дискредитацию российских вооруженных сил и действующей власти. Запись разговора была предъявлена суду.

"Изучив материалы административного производства, исследовав обстоятельства дела, CD-диск с аудиозаписью телефонного разговора, а также оценив собранные по делу доказательства, суд считает вину правонарушителя установленной", - говорится в постановлении Прикубанского районого суда Краснодара. Какие именно слова произнес Лойко, в документе не уточняется.

Лойко в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и его высказывания были связаны с тяжелой семейной ситуацией, так как ему сообщили о гибели его старшего сына в зоне военных действий на Украине. О произошедшем он сожалеет и раскаивается, уточнил суд.

Суд назначил Лойко минимальный штраф, предусмотренный статьей о дискредитации армии - 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд на Кубани оштрафовал на 30 тысяч рублей местных жителей Антона и Светлану Петренко, которые на праздновании дня рождения подпевали песне на украинском языке. Ранее Антон Петренко извинился перед согражданами, заявив, что никого не хотел обидеть.