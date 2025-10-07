Жители Кубани оштрафованы за дискредитацию российской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Кубани оштрафовал на 30 тыс. рублей местных жителей Антона и Светлану Петренко, которые на праздновании дня рождения подпевали песне на украинском языке. Ранее Антон Петренко извинился перед согражданами, заявив, что никого не хотел обидеть.

Как писал "Кавказский узел", в середине августа Славянский районный суд Краснодарского края признал виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ) и оштрафовал 39-летнего жителя хутора Бараниковский Антона Петренко на тысячу рублей. Петренко был задержан сотрудникам правоохранительных органов за то, что, отмечая день рождения, подпевал песне на украинском языке, где украинцы назывались "непокоренным народом".

Судом установлено, "что вечером 8 августа фигуранты, участвуя в застолье, исполнили песню на украинском языке. Контекст исполнения был связан с дискредитацией использования Вооруженных сил РФ. Видеоролик с песней был опубликован в статусе в мессенджере", - информирует пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram - канале.

"В судебном заседании оба исполнителя раскаялись. Судом они признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей каждому", - уточняет пресс-служба.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 августа суд в Горячем Ключе оштрафовал жительницу Краснодарского края Маргариту Реутт по статье о дискредитации армии из-за злорадного комментария во время атаки дронов на станцию Лихая в Ростовской области.