Оператор экскаватора ранен при взрыве мины близ Ходжавенда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджана пострадал в результате взрыва мины в Карабахе, ему ампутировали ногу.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября житель села Бахарлы Сяйаф Фиган оглу Ахмедов погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища, которая не была очищена от боеприпасов.

От взрывов мин и других боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 30 июня в Агдамском районе подорвался на мине полицейский, ему ампутировали правую ногу.

Сотрудник ANAMA днем 20 октября получил травму во время работы на территории села Тагаверд Ходжавендского района. Пострадавший, 58-летний Ильгар Ширинов, работал оператором экскаватора.

Выполняя свои служебные обязанности, Ширинов подорвался на мине. В результате взрыва у него была повреждена стопа. В Ходжавендской районной больнице пострадавшему ему ампутировали правую ногу до лодыжки, сообщил “Азертадж”.

Состояние раненного после операции врачи назвали стабильным.

МИД Азербайджана сообщил в апреле, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.