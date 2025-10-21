Оператор экскаватора ранен при взрыве мины близ Ходжавенда
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджана пострадал в результате взрыва мины в Карабахе, ему ампутировали ногу.
Как писал "Кавказский узел", в конце сентября житель села Бахарлы Сяйаф Фиган оглу Ахмедов погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища, которая не была очищена от боеприпасов.
От взрывов мин и других боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 30 июня в Агдамском районе подорвался на мине полицейский, ему ампутировали правую ногу.
Сотрудник ANAMA днем 20 октября получил травму во время работы на территории села Тагаверд Ходжавендского района. Пострадавший, 58-летний Ильгар Ширинов, работал оператором экскаватора.
Выполняя свои служебные обязанности, Ширинов подорвался на мине. В результате взрыва у него была повреждена стопа. В Ходжавендской районной больнице пострадавшему ему ампутировали правую ногу до лодыжки, сообщил “Азертадж”.
Состояние раненного после операции врачи назвали стабильным.
МИД Азербайджана сообщил в апреле, что число жертв взрывов мин после 44-дневной войны 2020 года в Карабахе достигло 392. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны. В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.