05:29, 20 октября 2025

Браки с несовершеннолетними предотвращены в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики сорвали бракосочетания взрослых мужчин с несовершеннолетними девушками в селе Мейман и Баку.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты сочли государственные меры по предотвращению ранних браков малоэффективными. Они подчеркнули, что ответственность за ранние браки лежит на родителях девушек, а избежать принуждения к замужеству помогает огласка.

В селе Мейман Гаджигабульского района силовики предотвратили бракосочетание 23-летнего мужчины с девушкой, которая не достигла 16-летнего возраста, пишет сегодня Oxu.az.

Родители обоих были вызваны в полицейский участок, где с ними провели разъяснительную беседу, решается вопрос о принятии юридических мер.

Ранее, 11 октября в Гарадагском районе Баку был предотвращен еще один ранний брак 25-летнего мужчины с 16-летней девушкой. Отец девушки заявил, что ранний брак - вынужденная мера, так как его сын уходит в армию и они хотели успеть сыграть свадьбу до этого. Сама девушка заявила, что добровольно выходит замуж. По ее словам, после свадьбы она намерена вернуться в отчий дом, а с супругом они съедутся через два года.

В Бабекском района Нахчыванской автономной республики в начале октября был задержан 18-летний молодой человек, который похитил проживающую в соседнем селе ученицу 8-го класса (2010 года рождения). После похищения они жили в доме молодого человека как супружеская пара. После того, как стало известно о факте интимных отношений с несовершеннолетней, мужчине было предъявлено обвинение по статье 152 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) УК Азербайджана, он приговорен к году лишения свободы.

Напомним, практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

Феминистки в Азербайджане неоднократно проводили акции протеста против насилия над женщинами и ранних браков. "Некоторые мужчины завесой религиозных браков прикрывают свою аморальность, "женясь" на девочках-подростках", - ранее сообщила "Кавказскому узлу" активистка Айтадж Тапдыг.

Автор: "Кавказский узел"

