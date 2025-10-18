Военные насчитали семь сбитых на юге России дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось об одном беспилотнике, сбитом ночью в Волгоградской области, и еще шести, уничтоженных над Черным морем. Власти Сочи отменили объявленную ночью угрозу атаки дронов.

Как писал "Кавказский узел", по данным военных, беспилотник уничтожен в Боковском районе, сообщил сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотник, в том числе один в Волгоградской области и шесть над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами ЮФО: в Брянской, Калужской, Московской, Белгородской, Орловской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областях и в Башкирии.

Ростовскую область ведомство в своем утреннем отчете не упомянуло, но ранее сообщило, что с 21.00 мск до 23:00 мск 17 октября там был сбит один беспилотник.

На территории Сочи ночью была объявлена угроза атаки беспилотников. Утром мэр Андрей Прошунин объявил об отмене угрозы атаки, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Напомним, в ночь на 17 октября военные перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 беспилотников.