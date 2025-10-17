×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
17:40, 17 октября 2025

Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Анзора Санчокова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Санчоков признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Санчоков "без уважительных причин 18 января 2024 года в период мобилизации, совершил самовольное оставление места службы – пункта временной дислокации воинской части", - говорится в публикации.

21 марта Санчоков был обнаружен в Нальчике сотрудником полиции, до этого проводил время по своему усмотрению по месту жительства и уклонялся от прохождения военной службы.

Кроме того, это уже второе тяжкое преступление Санчокова - в 2015 году он был приговорен к реальному лишению свободы, указал суд

Подсудимому "по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщил суд.

Имя Санчокова в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Анзор Санчоков, обвиненный по части 5 статьи 337 УК РФ. 

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

Автор: Кавказский узел

