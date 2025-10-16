×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
11:41, 16 октября 2025

Названы имена 11 убитых в зоне военных действий комбатантов из Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

11 военных из Зеленчукского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 174 убитых там военнослужащих из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", к 14 октября чиновники и силовики официально назвали убитыми на Украине не менее 163 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Бронежилет. Иллюстрация создана
05:18 13.10.2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции 7658 бойцов с юга России, в том числе 3795 - из СКФО и 3863 - из ЮФО.

 

О смерти Александра Багнычева, Расула Каитова, Дмитрия Губина, Владимира Кочкарова, Александра Полякова, Даута Аджиева, Руслана Тамбиева, Михаила Абакумова, Игоря Середы, Ивана Денеки и Олега Мизикова стало известно из передачи их семьям орденов Мужества и медали Жукова. Биографические подробности убитых в сегодняшней публикации в телеграм-канале администрации Зеленчукского муниципального района.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 174 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции.

Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

