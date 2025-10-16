×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
01:52, 16 октября 2025

Жительница Ставрополья задержана за поджог военкомата

Поджог военкомата в Зеленокумске. Кадр видео "Блокнот Ставрополь" / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали женщину, которая подожгла здание военкомата в Зеленокумске. На допросе задержанная сослалась на мошенников. 

"Кавказский узел" писал, что в регионах юга России после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов на железной дороге. Волна таких поджогов, в частности, была зафиксирована после объявления в России частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, следователи также иногда применяют к таким делам статью о диверсии. 

О поджоге здания военного комиссариата в Зеленокумске источники сообщили поздно вечером 15 октября. По их данным, возгорание удалось потушить быстро, еще до прибытия пожарных. 

Задержанная женщина во время допроса заявила, что поджечь военкомат ее вынудили мошенники, пишет со ссылкой на оперативные службы Ставрополья ТАСС. 

В сообщении агентства не уточняется, возбуждено ли уголовное дело против задержанной и по какой статье. Официальные ресурсы правоохранительных органов Ставрополья по состоянию на 1.42 мск сегодня не распространили информацию об инциденте с поджогом в Зеленокумске. 

Женщина “кинула бутылку с зажигательной смесью” в здание военкомата, после чего пламя быстро распространилось, пишет со ссылкой на осведомленный источник “Блокнот Ставрополь”. Издание опубликовало видео, сделанное на месте происшествия, на кадрах виден огонь на двух этажах здания.

Поджоги военкоматов, после которых задержанные ссылались на мошенников, стали фиксироваться в России летом 2023 года. Так, 1 августа 2023 года полицейские в Ставрополе задержали женщину, которая бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, спустя два дня суд отправил ее под домашний арест. Версию о "мошенниках" озвучил тогда глава региона Владимир Владимиров. 

В апрреле 2024 года за попытку поджога военкомата в Ставрополе был задержан мужчина. Тогда губернатор также заявил, что мошенники оформили на задержанного три кредита и пообещали списать долги после поджога. 

25 декабря 2024 года в отношении 68-летней пенсионерки из Невинномысска было возбуждено дело по статье о хулиганстве после того, как она подожгла фейерверки в банке по указанию телефонного собеседника. Позднее полиция сообщила, что действия женщины квалифицированы по статье о теракте, предусматривающей от 12 до 20 лет лишения свободы. Действия пенсионерки следует трактовать как хулиганство, а не теракт, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

