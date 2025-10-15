×

Кавказский узел

Лента новостей
11:35, 15 октября 2025

Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Туапсинского округа призвал жителей покинуть берег моря в связи с угрозой появления безэкипажных катеров.

Как писал "Кавказский узел", по данным Минобороны, минувшей ночью уничтожены 17 беспилотников в Ростовской области и 12 в Волгоградской. Еще три дрона сбиты над Черным морем.

Атака дронов. Иллюстрация
11:31 06.10.2025
Два человека пострадали при атаке дронов на нефтезавод в Туапсе
В результате атаки беспилотников на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод два человека получили ранения.

Обращение к жителям Туапсинского округа глава муниципалитета Сергей Бойко сделал сегодня в своем телеграм-канале. "В акватории Чёрного моря возможно появление безэкипажных катеров. Убедительная просьба покинуть прибрежную полосу!" - написал он.

По состоянию на 11.30 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Напомним, 24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В Новороссийске из 12 раненых девять были госпитализированы, еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе были госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести, один из них – несовершеннолетний.

В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. Однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Автор: "Кавказский узел"

