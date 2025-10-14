Три беспилотника сбиты над Черным морем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили над акваторией Черного моря три беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 октября военные сбили 26 беспилотников в Астраханской области, 14 - в Ростовской и один - в Калмыкии. Еще 21 дрон был обезврежен над Черным и Азовским морями.

В ночь на 13 октября два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом, сообщил губернатор Ростовской области.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников, в том числе три над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные беспилотники обезврежены в Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Курской областях и в Крыму.