Главная   /   Лента новостей
08:54, 14 октября 2025

Три беспилотника сбиты над Черным морем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили над акваторией Черного моря три беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 октября военные сбили 26 беспилотников в Астраханской области, 14 - в Ростовской и один - в Калмыкии. Еще 21 дрон был обезврежен над Черным и Азовским морями.

В ночь на 13 октября два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом, сообщил губернатор Ростовской области.

БПЛА. Иллюстрация создана Оповещения о беспилотной опасности стали рутиной для волгоградцев

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников, в том числе три над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные беспилотники обезврежены в Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Курской областях и в Крыму.

Автор: "Кавказский узел"

Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Протест на проспекте Руставели. Фото: Keto Mikadze / Publika
13 октября 2025, 22:11
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 320 дней подряд

Полицейские у суда в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 октября 2025, 20:32
Суд в Баку приступил к рассмотрению дела активистки Наргиз Мухтаровой

Ниджад Ибрагим. Фото: https://arqument.az/az/nicad-ibrahim-meni-prezidente-istefa-telebime-gre-cezalandrrlar
13 октября 2025, 19:14
Семья Ниджада Ибрагима встревожена его состоянием на 28-й день голодовки

Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
13 октября 2025, 16:44
Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина

