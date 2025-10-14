Три беспилотника сбиты над Черным морем
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью уничтожили над акваторией Черного моря три беспилотника, запущенных со стороны Украины.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 октября военные сбили 26 беспилотников в Астраханской области, 14 - в Ростовской и один - в Калмыкии. Еще 21 дрон был обезврежен над Черным и Азовским морями.
В ночь на 13 октября два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом, сообщил губернатор Ростовской области.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников, в том числе три над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные беспилотники обезврежены в Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Курской областях и в Крыму.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.