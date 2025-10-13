Более 40 беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
Военные минувшей ночью сбили 26 беспилотников в Астраханской области, 14 в Ростовской и один в Калмыкии. Еще 21 дрон обезврежен над Черным и Азовским морями.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Геленджика, а затем – в аэропортах Астрахани и Краснодара. Утром ограничения были сняты.
Около полуночи два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом, сообщил губернатор Ростовской области.
С 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск были перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотника, в том числе 26 в Астраханской области, 14 в Ростовской и один в Калмыкии, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, еще 19 беспилотников обезврежены над акваторией Черного моря и два - над Азовским морем. Остальные дроны сбиты в Белгородской области и в Крыму.
Помимо Белой Калитвы, атаки беспилотников зафиксированы в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах Ростовской области, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Повреждены стекла в окнах нескольких домов
"Пострадавших среди людей, к счастью, больше не было. В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов. Ущерб будет уточняться", - написал он.
