11:59, 13 октября 2025

Туристы с детьми эвакуированы вертолетом в горах Сочи

Эвакуация туристов с детьми в горах Сочи. 13 октября 2025 г. Скриншот видео t.me/mchs_kuban

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели эвакуировали шестерых взрослых и двух детей, которым потребовалась помощь в горах Сочи после подъема уровня воды в реке.

Группа туристов из восьми человек, в том числе дети 10 и 13 лет, переходила через реку Уруштен в Сочи, но "начался сильный подъем воды из-за дождей", сообщило сегодня МЧС.

"Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале, отметив, что группа была зарегистрирована в МЧС.

Всех туристов эвакуировали вертолетом. "Туристскую группу доставили на базу ЮРПСО [Южного регионального поисково-спасательного отряда] МЧС России в поселке Навагинка. Состояние путешественников удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", - отчиталось министерство.

Эта группа туристов находилась в горах Сочи с 7 октября и должна была вернуться на базу 12 октября. Они двигались от горнолыжного курорта «Газпром» через Пихтовую поляну и лагерь «Холодный» к метеостанции «Джуга», сообщает сегодня "Коммерсант".

"Кавказский узел" писал, что в Анапу в этом году на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. 

Однако сочинские отельеры зафиксировали спад турпотока в летний период, а “бархатный сезон” в сентябре разочаровал туристов. Отдыхающие разочарованы качеством сервиса и высокими ценами услуг, а также напуганы атаками беспилотников.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Автор: "Кавказский узел"

