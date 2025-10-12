×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
00:09, 12 октября 2025

Два человека арестованы по делу о ливневках в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При ремонте ливневой канализации на проспекте Петра I в Махачкале объем проведенных работ был завышен на 40 миллионов рублей, директор и собственник компании-подрядчика арестованы.

МВД Дагестана по материалам УФСБ России по Дагестану и МВД по Дагестану начало расследование уголовного дела по статье о мошенничестве  (часть  4 статья 159 УК России), сообщила сегодня в своем Telegram-канале глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева..
 
По версии следствия, ноября 2022 по ноябрь 2023 года, гендиректор ООО «ПИК-Стройсервис» Омаркади Гасанов  в сговоре с коллегами из своей организации и должностными лицами из Управления ЖКХ Махачкалы, подготовил недостоверные документы об объемах выполненных работ при проведении капремонта ливневой канализации по проспекту Петра I. На основании этих данных на расчетный счет подрядной организации было перечислено свыше 417 миллионов рублей. Согласно выводам  строительно-технической судебной экспертизы, в приемочных актах указаны фактически невыполненные работы на сумму более 40 миллионов рублей, указано в сообщении.
 
9 октября Омаркади Гасанов  и фактический собственник компании-подрядчика ООО «ПИК-Стройсервис» Гаджиев задержаны в рамках возбужденного уголовного дела. Суд арестовал их на два месяца, указано в сообщении. 

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

8 октября власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Пользователи соцсетей усомнились в том, что размер компенсации покроет ущерб.

Эвакуация и ремонт автомобилей, поврежденных в результате наводнений на улицах Махачкалы, обошлись владельцам в 28-30 тысяч рублей. За ущерб имуществу от затопления власти выплачивали по 10 тысяч рублей, рассказал правозащитник.

Автор: "Кавказский узел"

