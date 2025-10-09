Салавов единогласно избран мэром Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из двух конкурентов Джамбулата Салавова за пост мэра Махачкалы, депутат парламента Дагестана Мурат Пайзулаев, взял самоотвод. Все 45 депутатов поддержали кандидатуру действующего врио главы города.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своей отставке. На следующий день врио главы Махачкалы назначен Джамбулат Салавов, который возглавлял Минтранс Дагестана. На пост мэра Махачкалы выдвинуты три кандидатуры, но имена конкурентов действующего врио главы города Джамбулата Салавова официально не озвучивались.

Депутаты городского собрания Махачкалы выбирали сегодня мэра города из трех кандидатур: действующего врио главы города Джамбулата Салавова, его заместителя Хакима Ашикова и депутата Народного собрания Дагестана Мурата Пайзулаева, сообщила сегодня администрация Махачкалы в своем Telegram-канале.

Салавов, выступая перед депутатами отметил, что под его руководством уже начались системные преобразования и назвал своей главной целью превращение Махачкалы в современный, удобный и благоустроенный город, которым гордятся жители. В числе стратегических проектов — реконструкция набережной, строительство подземного тоннеля под железной дорогой, возведение очистных сооружений и ливневой канализации. Активно ведётся благоустройство города: приведены в порядок территории школ, ликвидированы незаконные сбросы в Каспийское море. Под особым контролем остаётся очистка озера Ак-Гель, заявил врио главы города.

19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия. После ливня 30 сентября замы главы города вышли лично чистить ливневки. Руководителям города следует обеспечить исправность ливневок, а не демонстрировать на видео свое рвение, указали пользователи Telegram.

Также он отчитался, что по инфраструктуре уже достигнуты заметные результаты. Проведена закупка автобусов, которые начнут функционировать с 1 января 2026 года. При безналичной оплате проезда предусмотрены скидки в размере 10%. Утверждён единый дизайн городских остановок. С 10 сентября 2025 года запущен пилотный проект платных парковок, а также начат ремонт проспекта Имама Шамиля. Кроме того, среди своих задач Салавов обозначил выстраивание диалога между властью и обществом.

Мурат Пайзулаев взял самоотвод и обратился к депутатам городского собрания с просьбой отдать голоса Джамбулату Салавову и поддержать его кандидатуру, сообщает РИА "Дагестан".

В результате Джамбулат Салавов избран главой Махачкалы единогласным решением депутатов городского собрания - все 45 депутатов проголосовали за его кандидатуру, сообщило РГВК "Дагестан".

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил Салавова с избранием. По его словам, за несколько месяцев, в течение которых Салавов исполнял полномочия главы города," он успел сделать больше, чем некоторые мэры за годы работы". "Большое внимание уделяется строительству социальных объектов и сносу уродующих наш город самовольных строек, активно демонтируют незаконные торговые объекты, возвращают земли в муниципальную собственность, а городские парки освобождаются от многочисленных будок, вызывавших справедливое недовольство жителей. Успешный опыт работы в Минтрансе помог новому мэру приступить к реализации одного из самых ожидаемых проектов – реконструкции проспекта Имама Шамиля", - отметил глава республики.

По его словам, проблем всё ещё достаточно: ЖКХ, транспорт, благоустройство. "Все они переходили из года в год. На нового мэра мы возлагаем большие надежды, что от этого "наследства" он сможет избавиться", - заявил Меликов.

