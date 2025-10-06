×

20:05, 6 октября 2025

Сын Сариджанова обвинен в покушении на азербайджанского депутата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начался судебный процесс по делу Абульфаза Сариджанова, сына Азера Сариджанова, приговорённого к пожизненному заключению за покушение на депутата Фазиля Мустафу.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта служба госбезопасности Азербайджана обвинила в подготовке покушений на государственных деятелей Абульфаза Сариджанова, чей отец осужден по делу о попытке убийства депутата Фазиля Мустафы.

28 марта 2023 года Фазиль Мустафа был обстрелян в Баку и с ранениями доставлен в больницу. Подозреваемые были задержаны через несколько дней. Подсудимые отвергли версию следствия о том, что они действовали по заданию спецслужб Ирана, и объяснили свой поступок "оскорбительными высказываниями" Мустафы на религиозные темы. 13 августа 2024 года суд в Баку приговорил Азера Сариджанова к пожизненному заключению, признав его организатором покушения на депутата парламента Фазиля Мустафу. Трое других обвиняемых в покушении приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Сегодня, 6 октября, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабина Мамедзаде огласила обвинение по статье 28.277 Уголовного кодекса (приготовление к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) по уголовному делу, возбуждённому Службой государственной безопасности, сообщает издание Meydan TV.

Правозащитник Арзу Абдулла сообщил телеканалу Meydan TV, что родственников не пустили в зал суда, и судья не возражал против присутствия подозреваемых. "Мать и невесту Абульфаза привели в зал суда. Судья не пустил их без разрешения. Суд не может быть закрытым по этой статье. Мы уже присутствовали на судебном процессе над осуждёнными по той же статье. Судья не имеет права принимать такое решение", - цитирует издание слова правозащитника.

Следующее судебное заседание назначено на 16 октября.

Автор: Кавказский узел

