Сын осужденного за покушение на Мустафу арестован в Баку

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Служба госбезопасности Азербайджана обвинила в подготовке покушений на государственных деятелей Абульфаза Сариджанова, чей отец осужден по делу о попытке убийства депутата Фазиля Мустафу.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа 2024 года суд в Баку приговорил Азера Сариджанова к пожизненному заключению, признав его организатором покушения на депутата парламента Фазиля Мустафу. Трое других обвиняемых в покушении приговорены к длительным срокам лишения свободы.

28 марта 2023 года Фазиль Мустафа был обстрелян в Баку и с ранениями доставлен в больницу. Подозреваемые были задержаны через несколько дней. Подсудимые отвергли версию следствия о том, что они действовали по заданию спецслужб Ирана, и объяснили свой поступок "оскорбительными высказываниями" Мустафы на религиозные темы.

Сын Азера Сариджанова Абульфаз Сариджанов задержан по уголовному делу, возбужденному Службой госбезопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 28.277 УК Азербайджана в подготовке покушений на жизнь государственных и общественных деятелей, сообщает сегодня АПА.

Сабаильский райсуд Баку избрал Абульфазу Сариджанову меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

Адвокат Бахтияр Гаджиев подтвердил, что его подзащитный арестован решением суда и ему предъявлено обвинение по статье 28.277 УК, которая предусматривает до пожизненного лишения свободы, пишет агентство.

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