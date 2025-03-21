RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:26, 21 марта 2025

Сын осужденного за покушение на Мустафу арестован в Баку

Фазиль Мустафа. Фото: Report.az https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/fazil-mustafa-perenes-eshe-odnu-operaciyu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служба госбезопасности Азербайджана обвинила в подготовке покушений на государственных деятелей Абульфаза Сариджанова, чей отец осужден по делу о попытке убийства депутата Фазиля Мустафу.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа 2024 года суд в Баку приговорил Азера Сариджанова к пожизненному заключению, признав его организатором покушения на депутата парламента Фазиля Мустафу. Трое других обвиняемых в покушении приговорены к длительным срокам лишения свободы.

28 марта 2023 года Фазиль Мустафа был обстрелян в Баку и с ранениями доставлен в больницу. Подозреваемые были задержаны через несколько дней. Подсудимые отвергли версию следствия о том, что они действовали по заданию спецслужб Ирана, и объяснили свой поступок "оскорбительными высказываниями" Мустафы на религиозные темы.

Сын Азера Сариджанова Абульфаз Сариджанов задержан по уголовному делу, возбужденному Службой госбезопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 28.277 УК Азербайджана в подготовке покушений на жизнь государственных и общественных деятелей, сообщает сегодня АПА.

Сабаильский райсуд Баку избрал Абульфазу Сариджанову меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

Адвокат Бахтияр Гаджиев подтвердил, что его подзащитный арестован решением суда и ему предъявлено обвинение по статье 28.277 УК, которая предусматривает до пожизненного лишения свободы, пишет агентство.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Граница Армении и Азербайджана. Фото: Аппарат Президента Республики Армения
11:14, 21 марта 2025
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах
Полиция преградила путь журналистам к офису Toplum TV. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
03:40, 21 марта 2025
Дело журналистов Toplum TV дошло до суда
02:41, 21 марта 2025
Глава азербайджанской НПО отправлен под домашний арест
Флаги Азербайджана и России. Скриншот фото https://metbuat.az/images/metbuat/images_o/1507136.jpg.
21:00, 20 марта 2025
Аналитики объяснили стремление Москвы улучшить отношения с Баку
20:06, 20 марта 2025
Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстреле на границе
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:47, 15 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Провокаторский жанр журналистики
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
15:39, 11 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Глубинная причина народного гнева против телеканализации
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Блогеры
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
15:13, 18 марта 2025
Ветер с Апшерона
Обвиняемые обвиняют Ереван
Фото
09:26, 17 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Мир с Арменией: мнения двух сторон
Фото
10:47, 15 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Провокаторский жанр журналистики
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Девочка в школьном кабинете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
21 марта 2025, 09:45
Мэрию Нальчика обеспокоили пропуски занятий школьниками по религиозным соображениям

Юрий Озаровский. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=eJQiMmMtqnM
20 марта 2025, 17:28
Блогер Озаровский оспорил данные оперштаба о выбросах мазута

Лена Патяева и ее адвокат Евгений Литвинов. 20 марта 2025 г. Фото: https://t.me/endoflaw
20 марта 2025, 15:47
Патяеву отпустили из участка в Грозном без протокола

Лена Патяева в пикете в Грозном. 20 марта 2025 г. Фото: https://t.me/endoflaw/463
20 марта 2025, 13:58
Патяева вышла в пикет в Грозном с требованием найти Седу Сулейманову

Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Показать больше