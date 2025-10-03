Жители Котово жалуются на холод в квартирах

Власти Котовского района в Волгоградской области объявили о начале отопительного сезона с 1 октября, но батареи в квартирах многих котовчан остаются холодными. При отсутствии отопления жители могут обращаться в надзорные органы и суд, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", жители Котово неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. 11 июня котовчан предупредили о предстоящем отключении воды с 15 июня на неопределенный срок, хотя к тому моменту в дома многих горожан вода не поступала уже три недели. 19 июня власти отчитались о подвозе воды в Котово на фоне очередной аварии - водоснабжение, по словам горожан, возобновилось только на два дня.

Жители Котово, опрошенные сегодня корреспондентом "Кавказского узла", возмущены качеством отопления их квартир. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных. Временно безработный котовчанин Сергей Бондаренко сообщил, что в его квартире несколько дней была температура воздуха ниже 15 градусов. У Сергея взрослые дети, они живут в Волгограде, а Сергей со второй супругой живут уже 11 лет в центре Котово. Согреваются они сейчас в квартире простым обогревателем.

"Наш обогреватель поднимает температуру в спальне до 18 градусов, ну, это куда ни шло. А зал и санузел мы не отапливаем, там тепло только тогда, когда солнце в окна светит. В спальне же сухой воздух. У жены астма. И тут либо тепло и кашель, либо холод и кашель уже от простуды. Третьего не дано", - возмутился Сергей.

Мужчина отметил, что жалобы никуда не писал, так как у него "на это нет терпения". Его супруга звонила в управляющую компанию: там сказали, что отопительный сезон начался в Котово 1 октября, "но тепло еще не во все дома дошло".

Андрей Ханбеков с семьей проживает в соседнем городе Камышине, в Котово живут родители его супруги. Оба пенсионеры и инвалиды с болезнями опорно-двигательной системы. Ханбеков напомнил, что летом, когда в Котово было отключено водоснабжение, они с женой забрали стариков к себе в Камышин. Теперь они думают, что надо забирать их и на зиму, так как батареи в квартире пенсионеров холодные.

"У нас в Камышине частный дом, газовый котел, сами себя отапливаем, с этим проблем нет. Но родители не хотят нас стеснять, постоянно домой просятся. А как им в своей квартире жить? Они там в валенках ходили, когда мы к ним последний раз приезжали. У них и так здоровье никудышное, а тут еще добавят проблем из-за холода в квартире", - сказал Андрей.

По словам мужчины, теща и тесть платят ежемесячно в течение года за отопление 1200 рублей. Когда они включают электрообогреватели, сумма платежей за электроснабжение увеличивается вдвое. "У них хорошие пенсии, заработали за 50 лет тяжелых работ, но большая часть денег уходит на лечение и лекарства. А тут коммуналка если добавится, то старикам придется помогать еще и с деньгами", - заметил Ханбеков.

Жительница улицы ВЛКСМ, представившаяся Светланой, рассказала, что ее старшая дочь ходит в школу, а младшая посещает детсад. В обоих учреждениях, по словам женщины, в комнатах холодно. "У нас в квартире пока нормально. Батареи холодные, но температура ниже 18 градусов не опускалась. Да, ходим дома не в трусах и майках, а в теплых трико с начесом и в пуловерах, но терпимо. Но из школы и садика девчонки приходили синие, говорят, холодно там. Я общалась с учительницей, но она говорит, что эти вопросы директор решает. А руководство школы у нас недоступно для общения. В садике кивают на городскую власть, мол, туда обращайтесь", - пожаловалась Светлана.

Она сообщила, что за отопление она платит ежемесячно в течение года 1700 рублей. В квартире у нее установлен кондиционер, но при минусовой температуре на улице (в Котово несколько ночей были морозы) Светлана не включает его в режиме обогрева. Она недоумевает, почему отопление в многоквартирных домах нельзя включать не по графику, а по погоде. "Тепло на улице - сбавьте обороты, холодно - прибавьте газу. Неужели это так трудно? Ведь сотрудники этих организаций сами живут в таких же условиях как и мы, и дети у них учатся в тех же школах и детсадах - ну и создавайте себе и другим комфортные условия", - посоветовала Светлана.

Котовчанка Марина Токарева заявила, что среднесуточная температура воздуха на улицах Котово "уже пять дней точно ниже 8 градусов". "Каждый год одно и то же. Долги за поставленный газ у администрации за муниципалку, а долги населения по коммунальным платежам это крохи. После 15 октября они (администрация) создадут видимую активизацию, будут дежурить в котельных, на авариях, освещать свои подвиги в СМИ", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла”.

В администрации Котовского района не стали отвечать на вопросы корреспондента "Кавказского узла", предложив обратиться за официальными комментариями в администрацию Волгоградской области. Сотрудник администрации, взявший трубку, подтвердил, что официально в Котово отопительный сезон действительно начался 1 октября. Почему тепло не зашло в квартиры котовчан, он объяснять не стал. Чиновник при этом поделился ссылкой на постановление администрации Котовского района от 29 сентября №1137 "О начале отопительного сезона 2025/2026 годов на территории Котовского муниципального района". В ней указано, что началом отопительного сезона нужно "считать пятые сутки устойчивого понижения среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд, но не позднее 15 октября". Всем главам поселений рекомендовано организовывать "подтопку социально значимых объектов 1 октября". Первоочередным пуском систем отопления указано обеспечить учреждения здравоохранения, образования и жилищного фонда. Подписал документ глава района Олег Кузьмин.

Качество услуг, предоставляемых управляющей компанией жильцам многоквартирных домов, регулирует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

В холодное время года, вне зависимости от официальной даты начала отопительного сезона, температура в квартирах граждан не должна быть ниже 18 градусов. Комфортной же температурой воздуха, согласно нормативному документу, считается диапазон от 20 до 24 градусов тепла. Согласно нормативному документу, в помещении кухни диапазон комфортной температуры в холодное время года составляет 19 - 21 градус, в санузлах - 24 - 26 градусов, в вестибюлях и на лестничных клетках - 16 - 18 градусов.

"Если вы замерзаете в своих квартирах, сделайте правильно замер, при закрытых окнах и форточках и закрытых дверях. Если температура ниже нормативной, обратитесь в управляющую компанию (УК или ТСЖ). Если они игнорируют ваш запрос, напишите коллективную жалобу с требованием проведения замеров температуры воздуха с участием сотрудника УК (или ТСЖ). Второй экземпляр жалобы зарегистрируйте в канцелярии компании, если по телефону им жалуетесь, узнайте у сотрудницы номер вашего обращение в их журнале учета обращений", - порекомендовал юрист.

Если УК или ТСЖ не признают нарушений и отказываются составлять акт о качестве оказанных услуг, то замеры нужно провести с сотрудником жилищной инспекции. Параллельно Иващенко советует обратиться с коллективной жалобой в Роспотребнадзор.

"Ну и в случае если УК или ТСЖ злостно отказывается подключать отопление, отправляйтесь с исковым заявлением в суд. Не забудьте при этом передать судье копии коллективных жалоб и результаты замеров температуры воздуха. Без этого жалобы о холодных квартирах никого интересовать не будут, нужно приложить усилия", - подчеркнул Иващенко.