Главная   /   Лента новостей
05:40, 30 сентября 2025

Житель Мариуполя арестован в Ростове-на-Дону за службу в украинском батальоне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области задержан житель Мариуполя Алексей Ермак, обвиняемый в службе в составе украинского батальона. Он арестован.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Горловки Антона Бондаренко к 16,5 года колонии, признав виновным в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности.

Сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали жителя Мариуполя Алексея Ермака, который обвиняется в участии в деятельности террористического сообщества, пишет 29 сентября "Коммерсант".

Ермаку предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.4 УК РФ. По данным следствия, он добровольно вступил в украинский батальон, где прошел службу в звании сержанта в отряде специального назначения, дислоцированном в селе Урзуф Мангушского района.

В настоящее время мариуполец арестован.

Автор: "Кавказский узел"

