×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:02, 28 сентября 2025

Ростовчане призвали развивать троллейбусные маршруты

Илья Наздрашов (слева) и Артемий Зайцев на акции за развитие троллейбусов. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Урбанистика - Ростов-на-Дону" от 27.09.25, https://t.me/urbanrnd/2713.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горожане вышли на массовый пикет с требованием развивать троллейбусную сеть в Ростове-на-Дону, где осталось лишь немногим более десяти единиц этого вида транспорта на ходу, и закупать новые машины.

В Ростове-на-Дону прошел массовый пикет за возрождение троллейбусного транспорта. Десятки горожан собрались в парке Строителей, требуя сохранить и развивать электротранспорт, сообщило сегодня "7х7"* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Участники акции держали плакаты: "Слюсарь, купи новые троллейбусы!", "Восстановите маршрут №7!" и постер с "эволюцией" троллейбусной сети в разных городах России и мира. 

К участникам пикета вышли заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов и директор департамента транспорта Константин Лашенко, говорится в публикации.

Участники пикета записали видеообращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой закупить новые машины и отремонтировать контактную сеть.

"Когда-то на маршрутах города работали 300 троллейбусов, сейчас работают только 15 единиц. Это грозит полным закрытием троллейбусной системы. Юрий Борисович, прошу Вас, чтобы в областном бюджете на 2026 год были заложены деньги на покупку новых троллейбусов для Ростова-на-Дону. Хотя бы 100 единиц, чтобы реанимировать нашу троллейбусную систему, и этот вид транспорта занял достойное место в системе общественного транспорта. Ещё прошу Вас, чтобы были выделены деньги на покупку скоростных элементов контактной сети - стрелок и крестовин. Это повысит эксплуатационную скорость троллейбуса, и она сравняется с автобусной, то есть недостатки троллейбуса будут купированы", - заявил активист Илья Наздрашов, попросив восстановить троллейбусный маршрут №7, который  важен для жителей проспекта Ленина.

Другой участник пикета, Артемий Зайцев, указал, что электробус не может служить заменой троллейбусу.

"Электробус намного дороже чем троллейбус. Нормативный срок эксплуатации троллейбуса 15 лет, а автобуса и электробуса 10 лет. <...> Троллейбус надо развивать в тех городах, где есть троллейбусная сеть. В Ростове-на-Дону троллейбусная сеть очень развита", - заявил активист на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Урбанистика - Ростов-на-Дону".

В этом Telegram-канале, у которого насчитывается 364 подписчика, и текстовая версия обращения, и видео остались без комментариев. 

В Telegram-канале rostovgortrans, на который подписаны 723 человека, обращение при 185 просмотрах набрало один комментарий.

"Троллейбус - муниципальный, автобус - в основном коммерческий. Всё повторяется, когда-то так же пришли газели!" - написал Александр Николаенко. 

Пикетчики держали плакаты, демонстрирующие преимущества троллейбусов по сравнению с автобусами, а также востребованность этого вида транспорта в других городах, - как российских, так и зарубежных, следует из публикации Telegram-канала "Урбанистика - Ростов-на-Дону”. Один из плакатов демонстрировал общественный транспорт в Лионе, Риме (троллейбусы) и Ростове-на-Дону - автобус, выбрасывающий черный выхлоп. Троллейбус, по сравнению с автобусом, экологически чист, имеет более длительный срок службы, дешевле в эксплуатации и подлежит ремонту, говорится на другом плакате. Еще один плакат содержит три выдержки из городских новостей: о том, что в Новосибирске и Екатеринбурге закупают новые троллейбусы, а в Ростове-на-Дону в то же время закрываются троллейбусные маршруты. 

В марте на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту глава департамента транспорта Вадим Шкабарня (занимал пост до 22 апреля, - прим. "Кавказского узла") заявил, что в Ростове-на-Дону на 11 троллейбусных маршрутах работают 67 единиц техники, из которых 59 - старше 10 лет. Средний возраст троллейбусного парка в городе составляет 12,5 года.

Для приведения парка в нормативное состояние с учетом требований социального стандарта транспортного обслуживания населения потребность в приобретении троллейбусов для МУП "РТК" составляет 15 единиц в 2025 году, пять - в 2026 году, 20 - в 2028 году и 22 - в 2029 году", - привело 19 марта его слова издание 161.ru.

В августе сообщалось, что на линию выходят от 9 до 22 машин, работают только четыре маршрута из 11.

"Любая система устаревает. Для того чтобы система работала эффективно, ее надо постоянно поддерживать в определенном состоянии. Для этого нужны вложения. Как и в любую систему электрического транспорта, вложения нужны достаточно большие, потому что это – подстанции, контактные сети, подвижной состав… И сегодня, к сожалению, мы пришли к этапу устаревания подвижного состава", – пояснила  причины малого числа троллейбусов на улицах города министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова. Она пообещала, что ростовский троллейбус "восстановим в любом случае", сообщил 6 августа "Блокнот Ростов".

"Кавказский узел" также писал, что сотрудники Ростовской транспортной компании, которой принадлежит весь городской электротранспорт, в 2023 году жаловались на мизерные зарплаты и неудовлетворительные условия труда. Представители мэрии считают, что в компании нормальная ситуация.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:04, 29 сентября 2025
Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
18:13, 29 сентября 2025
Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
17:48, 29 сентября 2025
Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики
17:33, 29 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
10:57, 29 сентября 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
09:56, 29 сентября 2025
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае
Все события дня
Новости
Анна Цамартова и Николай Цомартов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:58, 29 сентября 2025
Родители Анны Цомартовой пожаловались на шантаж
Проверка аварийного дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:00, 29 сентября 2025
Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону добились проведения оценки квартир
Заморозки. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:01, 29 сентября 2025
Федеральный режим ЧС введен в Ростовской области из-за гибели посевов
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны https://contract.mil.ru
10:44, 28 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7500
06:38, 28 сентября 2025
Беспилотники сбиты в трех районах Ростовской области
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Чингиз Ахмадов. Фото: стопкадр из Инстаграма Чингиза Ахмадова - https://www.instagram.com/tv/CAYAe7UIL1h/?utm_source=ig_web_copy_link** Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392
29 сентября 2025, 18:59
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

Нацпарк "Приэльбрусье". Фото пресс-службы нацпарка: http://эльбруспарк.рф/?Page=gallery&act=show_razdel&id=3
29 сентября 2025, 08:58
Суд отказался вернуть в Кабардино-Балкарию дело о мошенничестве с землями нацпарка

Нарек Оганян. Фото: https://news.am/rus/news/906670.html
29 сентября 2025, 06:58
Арестован подозреваемый в убийстве главы Паракара

Оружие, из которого, как считают следователи, был застрелен Володя Григорян. Фото: Следственный комитет Армении https://t.me/committeearm/740
28 сентября 2025, 11:44
Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве главы Паракара

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше