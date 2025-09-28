Ростовчане призвали развивать троллейбусные маршруты
Горожане вышли на массовый пикет с требованием развивать троллейбусную сеть в Ростове-на-Дону, где осталось лишь немногим более десяти единиц этого вида транспорта на ходу, и закупать новые машины.
В Ростове-на-Дону прошел массовый пикет за возрождение троллейбусного транспорта. Десятки горожан собрались в парке Строителей, требуя сохранить и развивать электротранспорт, сообщило сегодня "7х7"* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).
Участники акции держали плакаты: "Слюсарь, купи новые троллейбусы!", "Восстановите маршрут №7!" и постер с "эволюцией" троллейбусной сети в разных городах России и мира.
К участникам пикета вышли заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов и директор департамента транспорта Константин Лашенко, говорится в публикации.
Участники пикета записали видеообращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой закупить новые машины и отремонтировать контактную сеть.
"Когда-то на маршрутах города работали 300 троллейбусов, сейчас работают только 15 единиц. Это грозит полным закрытием троллейбусной системы. Юрий Борисович, прошу Вас, чтобы в областном бюджете на 2026 год были заложены деньги на покупку новых троллейбусов для Ростова-на-Дону. Хотя бы 100 единиц, чтобы реанимировать нашу троллейбусную систему, и этот вид транспорта занял достойное место в системе общественного транспорта. Ещё прошу Вас, чтобы были выделены деньги на покупку скоростных элементов контактной сети - стрелок и крестовин. Это повысит эксплуатационную скорость троллейбуса, и она сравняется с автобусной, то есть недостатки троллейбуса будут купированы", - заявил активист Илья Наздрашов, попросив восстановить троллейбусный маршрут №7, который важен для жителей проспекта Ленина.
Другой участник пикета, Артемий Зайцев, указал, что электробус не может служить заменой троллейбусу.
"Электробус намного дороже чем троллейбус. Нормативный срок эксплуатации троллейбуса 15 лет, а автобуса и электробуса 10 лет. <...> Троллейбус надо развивать в тех городах, где есть троллейбусная сеть. В Ростове-на-Дону троллейбусная сеть очень развита", - заявил активист на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Урбанистика - Ростов-на-Дону".
В этом Telegram-канале, у которого насчитывается 364 подписчика, и текстовая версия обращения, и видео остались без комментариев.
В Telegram-канале rostovgortrans, на который подписаны 723 человека, обращение при 185 просмотрах набрало один комментарий.
"Троллейбус - муниципальный, автобус - в основном коммерческий. Всё повторяется, когда-то так же пришли газели!" - написал Александр Николаенко.
Пикетчики держали плакаты, демонстрирующие преимущества троллейбусов по сравнению с автобусами, а также востребованность этого вида транспорта в других городах, - как российских, так и зарубежных, следует из публикации Telegram-канала "Урбанистика - Ростов-на-Дону”. Один из плакатов демонстрировал общественный транспорт в Лионе, Риме (троллейбусы) и Ростове-на-Дону - автобус, выбрасывающий черный выхлоп. Троллейбус, по сравнению с автобусом, экологически чист, имеет более длительный срок службы, дешевле в эксплуатации и подлежит ремонту, говорится на другом плакате. Еще один плакат содержит три выдержки из городских новостей: о том, что в Новосибирске и Екатеринбурге закупают новые троллейбусы, а в Ростове-на-Дону в то же время закрываются троллейбусные маршруты.
В марте на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту глава департамента транспорта Вадим Шкабарня (занимал пост до 22 апреля, - прим. "Кавказского узла") заявил, что в Ростове-на-Дону на 11 троллейбусных маршрутах работают 67 единиц техники, из которых 59 - старше 10 лет. Средний возраст троллейбусного парка в городе составляет 12,5 года.
Для приведения парка в нормативное состояние с учетом требований социального стандарта транспортного обслуживания населения потребность в приобретении троллейбусов для МУП "РТК" составляет 15 единиц в 2025 году, пять - в 2026 году, 20 - в 2028 году и 22 - в 2029 году", - привело 19 марта его слова издание 161.ru.
В августе сообщалось, что на линию выходят от 9 до 22 машин, работают только четыре маршрута из 11.
"Любая система устаревает. Для того чтобы система работала эффективно, ее надо постоянно поддерживать в определенном состоянии. Для этого нужны вложения. Как и в любую систему электрического транспорта, вложения нужны достаточно большие, потому что это – подстанции, контактные сети, подвижной состав… И сегодня, к сожалению, мы пришли к этапу устаревания подвижного состава", – пояснила причины малого числа троллейбусов на улицах города министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова. Она пообещала, что ростовский троллейбус "восстановим в любом случае", сообщил 6 августа "Блокнот Ростов".
"Кавказский узел" также писал, что сотрудники Ростовской транспортной компании, которой принадлежит весь городской электротранспорт, в 2023 году жаловались на мизерные зарплаты и неудовлетворительные условия труда. Представители мэрии считают, что в компании нормальная ситуация.
