Четыре беспилотника уничтожены над Черным морем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью уничтожили над акваторией Черного моря четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 сентября военные сбили 48 беспилотников в Ростовской и Волгоградской областях. Еще 18 дронов были обезврежены над Черным и Азовским морями.

В Волгограде в результате атаки было повреждено остекление котельной. В Ростовской области после прилета дрона были выбиты окна в двух частных домах в селе Осиково. По данным властей, раненых нет.

Минувшей ночью перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, из них четыре над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны обезврежены в Брянской, Курской областях и в Крыму.

Оперштаб Краснодарского края, по состоянию на 08.40 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотников.

Напомним, 13 сентября в ходе атаки беспилотников было повреждено здание больницы скорой помощи в Волгограде.

17 сентября военные уничтожили и перехватили БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах Ростовской области. По данным властей, раненых и разрушений не было. Минобороны отчиталось о трех сбитых в регионе дронах.