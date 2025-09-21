Четыре беспилотника уничтожены над Черным морем
Военные минувшей ночью уничтожили над акваторией Черного моря четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 сентября военные сбили 48 беспилотников в Ростовской и Волгоградской областях. Еще 18 дронов были обезврежены над Черным и Азовским морями.
В Волгограде в результате атаки было повреждено остекление котельной. В Ростовской области после прилета дрона были выбиты окна в двух частных домах в селе Осиково. По данным властей, раненых нет.
Минувшей ночью перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотников, из них четыре над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны обезврежены в Брянской, Курской областях и в Крыму.
Оперштаб Краснодарского края, по состоянию на 08.40 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотников.
Напомним, 13 сентября в ходе атаки беспилотников было повреждено здание больницы скорой помощи в Волгограде.
17 сентября военные уничтожили и перехватили БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах Ростовской области. По данным властей, раненых и разрушений не было. Минобороны отчиталось о трех сбитых в регионе дронах.
