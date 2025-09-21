×

00:47, 21 сентября 2025

Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Цемдолина обрушилась боковая стена траншеи строящейся ливневой канализации, погибли двое рабочих. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на стройке в Новороссийске.

По данным следствия, 20 сентября при производстве строительно-монтажных работ в селе Цемдолина произошел обвал грунта и скальной породы. Под обвалом оказались двое мужчин, спасти их не удалось, они скончались на месте от полученных травм, пишет "Коммерсант".

Мэрия Новороссийска утверждает, что ранее у подрядной организации, которая ведет строительные работы, нарушений не было. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении строительных работ, сообщает "Кубань 24".

Обрушение произошло при строительстве ливневой канализации на улице Красина.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе в люке коллектора на улице Сызранова в Таганроге были найдены тела рабочих. Они осуществляли ремонтные работы в коллекторе. Возбуждено уголовное дело.

Автор: "Кавказский узел"

