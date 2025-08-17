Двое рабочих погибли в коллекторе в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Таганроге в канализационном коллекторе найдены тела двоих рабочих.

По данным следственного управления Следкома России по Ростовской области, тела рабочих были найдены в люке коллектора на улице Сызранова.

Гибель рабочих подтвердила прокуратура Ростовской области, которая сообщила, что тела найдены 16 августа. По данным ведомства, рабочие осуществляли ремонтные работы в коллекторе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2021 года после отравления на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом, десять рабочих погибли, а еще восемь были госпитализированы. Позже еще двое пострадавших умерли в больнице. Причиной трагедии назван прорыв метана. В гибели рабочих был обвинен главный инженер таганрогского "Водоканала" Юрий Поляков, его взяли под стражу. В сентябре 2022 года он был приговорен к трем с половиной годам колонии-поселения.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.