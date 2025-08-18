Гибель рабочих в Таганроге привлекла внимание следователей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в коллекторе, в рамках следствия у подрядчика прошел обыск.
Как писал "Кавказский узел", тела рабочих были найдены в люке коллектора на улице Сызранова. Гибель рабочих подтвердила прокуратура Ростовской области, которая сообщила, что тела найдены 16 августа. По данным ведомства, рабочие осуществляли ремонтные работы в коллекторе.
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом двух монтажников, проводивших ремонтные работы в канализационном коллекторе в Таганроге. Дело открыто по ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщает "Интерфакс".
"Следователем выполнен осмотр места происшествия, допрошены сотрудники подрядной организации, а также должностные лица "Водоканала" об условиях заключенного договора на проведение работ. Также проведены обыски в подрядной организации, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для уголовного дела", - говорится также в сообщении на сайте следственного управления СКР по Ростовской области.
При этом, как сообщили очевидцы произошедшего, на участке, где произошла трагедия, около месяца назад начали менять трубы. Рабочие вырыли глубокую яму и оставили ее открытой, не огородив даже сеткой. Погибшие монтажники 30 и 38 лет проводили ремонтные работы коллектора по контракту, отмечает издание DonDay.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.