Гибель рабочих в Таганроге привлекла внимание следователей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в коллекторе, в рамках следствия у подрядчика прошел обыск.

Как писал "Кавказский узел", тела рабочих были найдены в люке коллектора на улице Сызранова. Гибель рабочих подтвердила прокуратура Ростовской области, которая сообщила, что тела найдены 16 августа. По данным ведомства, рабочие осуществляли ремонтные работы в коллекторе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом двух монтажников, проводивших ремонтные работы в канализационном коллекторе в Таганроге. Дело открыто по ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц 1 , сообщает "Интерфакс".

"Следователем выполнен осмотр места происшествия, допрошены сотрудники подрядной организации, а также должностные лица "Водоканала" об условиях заключенного договора на проведение работ. Также проведены обыски в подрядной организации, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для уголовного дела", - говорится также в сообщении на сайте следственного управления СКР по Ростовской области.

При этом, как сообщили очевидцы произошедшего, на участке, где произошла трагедия, около месяца назад начали менять трубы. Рабочие вырыли глубокую яму и оставили ее открытой, не огородив даже сеткой. Погибшие монтажники 30 и 38 лет проводили ремонтные работы коллектора по контракту, отмечает издание DonDay.