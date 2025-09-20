Жители Сочи предложили вариант решения проблемы стихийной свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи жильцы дома №13 по улице Новоселов возвели забор из сетки-рабицы, чтобы огородить территорию, превратившуюся в стихийную свалку. По их словам, предприятия ЖКХ вывозить мусор не хотят.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 году жители Гагаринского микрорайона Сочи потребовали, в том числе от прокуратуры, проверить качество услуг оператора по вывозу мусора АО "Крайжилкомресурс". На улицах регулярно возникают стихийные свалки, власти на это не реагируют, а оператор по вывозу мусора не выполняет все обязательства, пожаловались горожане. В "Крайжилкомресурсе" признали проблему и отчитались, что внедряют технологию раздельного сбора мусора. Однако в августе прокуратура сообщила, что мусорные площадки находятся в удовлетворительном состоянии, лишь на одной найдена стихийная свалка.

19 сентября жители дома №13 по улице Новоселов в Сочи возвели двухметровый забор из сетки-рабицы вокруг своей придомовой территории, которая превратилась в несанкционированную свалку, вывозить ее предприятия ЖКХ отказываются, ссылаясь друг на друга.

Многочисленные обращения в мэрию, в администрацию района, в управляющую компанию, в компанию, занимающуюся вывозом мусора, в полицию, прокуратуру ни к чему не приводят

"Ситуация продолжается уже несколько лет. Многочисленные обращения в мэрию, в администрацию района, в управляющую компанию, в компанию, занимающуюся вывозом мусора, в полицию, прокуратуру ни к чему не приводят. Наоборот, ситуация усугубляется с каждым днем", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности домкома Сергей Лясков.

По его словам, напротив их придомовой территории располагается контейнерная площадка, которую используют жители семи многоквартирных домов по улице Новоселов, а также автошкола. "То есть более тысячи человек ежедневно несут на эту маленькую контейнерную площадку, расположенную на муниципальной территории, свои отходы. И главная беда не только в том, что на всех пользователей места в контейнерах не хватает, но еще и в том, что помимо ТБО, к нам сваливают крупногабаритные отходы (мебель, технику, строительный мусор); опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы, химикаты, лекарства); промышленные отходы (от предприятий, как, к примеру, отработанные шины, их несут нам из автошколы)… Приезжают даже издругих микрорайонов, чтобы сваливать сюда свой мусор. Мы ловили несколько раз тех, кто вывозит к нам свой мусор, записывали номера, передавали в полицию, но никакой реакции", - рассказал он.

Пенсионерка, старожил дома Валентина Фортуна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что во времена СССР к многоквартирным домам в определенное время один раз в сутки приезжала специальная машина, куда люди приносили мусор. "Сейчас изменился даже сам мусор. Во времена моей молодости мы никогда не выбрасывали стеклянные бутылки, бумагу, картон, железо… Все это мы несли в специальные пункты приема стеклотары, бумаги, железа и зарабатывали на этом. Потому что все, что шло на вторсырье, приносило доход и нам, и государству. Было чисто, хотя туристов было в сезон больше, чем сейчас", - поделилась она воспоминаниями.

По ее словам, сейчас, по сравнению с советскими временами, вопросы со сбором мусора не решаются по неизвестным причинам.

Бегают крысы, роятся мухи. Проходить мимо этого места неприятно и тревожно

Жительница дома Виктория Батищева, чьи окна выходят на помойку, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в жаркую погоду она не может открыть их, потому что стоит вонь как от настоящей мусорной свалки. "Бегают крысы, роятся мухи. Проходить мимо этого места неприятно и тревожно", - рассказала она.

Жители других многоквартирных домов, расположенных на той же улице, отметили, что им "действительно тесно". "Домов много, а контейнерная площадка маленькая. То, что не вмешается на площадке, люди бросают на землю рядом, где видят свободное место", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лариса Малышенко, которая хотела бы видеть дополнительные контейнерные площадки у каждого МКД. "Чем больше жильцов в МКД, как в нашем доме № 9, - а у нас более ста квартир и около 300 жильцов, - то возле каждого дома надо формировать контейнерные площадки", - отметила она, добавив, что операторы не изучают спрос населения, не занимаются сортировкой мусора, а лишь берут «большие» деньги и увеличивают тарифы, не оказывая должных услуг.

Представитель акционерного общества "Крайжилкомресурс" сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что организация занимается вывозом отходов только с контейнерных площадок, определенных администрацией Сочи. Их список опубликован на сайте мэрии.

«Именно на вывоз с этих площадок заключаются договоры. Все, что лежит вне контейнерных площадок, мы не обязаны забирать и этого не делаем, хотя бы потому, что объемы мусора не могут превышать запланированные объемы. У нас в машинах нет места. Вопросы увеличения контейнерных площадок решаются работниками муниципалитетов", - пояснила она.

"Мест для размещения дополнительных контейнерных площадок в городе нет из-за большой плотниости застройки, и если начать уплотнять город еще и контейнерными площадками, то тогда негде будет даже пройти", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник департамента ЖКХ мэрии Сочи. Он рекомендовал потребителям "укладываться в установленные договорами по вывозу мусора объемы".

Сотрудник участкового пункта полиции заявил корреспонденту "Кавказского узла", что они выпишут штрафы нарушителям, которые выбрасывают мусор в неположенном месте, но для этого нужны "номера машин и фотофакты". "Только в этом случае мы можем штрафовать. Но сами стоять в карауле возле мусорных баков и ждать круглосуточно, кто будет разбрасывать мусор, никто не будет", - сказал участковый инспектор Гагаринского микрорайона.

По словам Сергея Ляскова, забор обошелся почти в 50 тысяч рублей. "Мы огородили нашу территорию, где были завалы мусора, теперь посмотрим, куда невежественные люди будут еще кидать свой мусор. Надеюсь, не за забор. Возможно, на проезжую часть, принадлежащую муниципалитету", - добавил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.