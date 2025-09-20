×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:54, 20 сентября 2025

Жители Сочи предложили вариант решения проблемы стихийной свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи жильцы дома №13 по улице Новоселов возвели забор из сетки-рабицы, чтобы огородить территорию, превратившуюся в стихийную свалку. По их словам, предприятия ЖКХ вывозить мусор не хотят.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 году жители Гагаринского микрорайона Сочи потребовали, в том числе от прокуратуры, проверить качество услуг оператора по вывозу мусора АО "Крайжилкомресурс". На улицах регулярно возникают стихийные свалки, власти на это не реагируют, а оператор по вывозу мусора не выполняет все обязательства, пожаловались горожане. В "Крайжилкомресурсе" признали проблему и отчитались, что внедряют технологию раздельного сбора мусора. Однако в августе прокуратура сообщила, что мусорные площадки находятся в удовлетворительном состоянии, лишь на одной найдена стихийная свалка.

19 сентября жители дома №13 по улице Новоселов в Сочи возвели двухметровый забор из сетки-рабицы вокруг своей придомовой территории, которая превратилась в несанкционированную свалку, вывозить ее предприятия ЖКХ отказываются, ссылаясь друг на друга.

Многочисленные обращения в мэрию, в администрацию района, в управляющую компанию, в компанию, занимающуюся вывозом мусора, в полицию, прокуратуру ни к чему не приводят

"Ситуация продолжается уже несколько лет.  Многочисленные обращения в мэрию, в администрацию района, в управляющую компанию, в компанию, занимающуюся вывозом мусора, в полицию, прокуратуру ни к чему не приводят. Наоборот, ситуация усугубляется с каждым днем", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности домкома Сергей Лясков.

По его словам, напротив их придомовой территории располагается контейнерная площадка, которую используют жители семи многоквартирных домов по улице Новоселов, а также автошкола. "То есть более тысячи человек ежедневно несут на эту маленькую контейнерную площадку, расположенную на муниципальной территории, свои отходы. И главная беда не только в том, что на всех пользователей места в контейнерах не хватает, но еще и в том, что помимо ТБО, к нам сваливают крупногабаритные отходы (мебель, технику, строительный мусор); опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы, химикаты, лекарства); промышленные отходы (от предприятий, как, к примеру, отработанные шины, их несут нам из автошколы)… Приезжают даже издругих микрорайонов, чтобы сваливать сюда свой мусор. Мы ловили несколько раз тех, кто вывозит к нам свой мусор, записывали номера, передавали в полицию, но никакой реакции", - рассказал он.

Пенсионерка, старожил дома Валентина Фортуна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что во времена СССР к многоквартирным домам в определенное время один раз в сутки приезжала специальная машина, куда люди приносили мусор. "Сейчас изменился даже сам мусор. Во времена моей молодости мы никогда не выбрасывали стеклянные бутылки, бумагу, картон, железо… Все это мы несли в специальные пункты приема стеклотары, бумаги, железа и зарабатывали на этом. Потому что все, что шло на вторсырье, приносило доход и нам, и государству. Было чисто, хотя туристов было в сезон больше, чем сейчас", - поделилась она воспоминаниями.

По ее словам, сейчас, по сравнению с советскими временами, вопросы со сбором мусора не решаются по неизвестным причинам.

Бегают крысы, роятся мухи. Проходить мимо этого места неприятно и тревожно

Жительница дома Виктория Батищева, чьи окна выходят на помойку, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в жаркую погоду она не может открыть их, потому что стоит вонь как от настоящей мусорной свалки. "Бегают крысы, роятся мухи. Проходить мимо этого места неприятно и тревожно", - рассказала она.

Жители других многоквартирных домов, расположенных на той же улице, отметили, что им "действительно тесно". "Домов много, а контейнерная площадка маленькая. То, что не вмешается на площадке, люди бросают на землю рядом, где видят свободное место", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лариса Малышенко, которая хотела бы видеть дополнительные контейнерные площадки у каждого МКД. "Чем больше жильцов в МКД, как в нашем доме № 9, - а у нас более ста квартир и около 300 жильцов, - то возле каждого дома надо формировать контейнерные площадки", - отметила она, добавив, что операторы не изучают спрос населения, не занимаются сортировкой мусора, а лишь берут «большие» деньги и увеличивают тарифы, не оказывая должных услуг.

Представитель акционерного общества "Крайжилкомресурс" сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что организация занимается вывозом отходов только с контейнерных площадок, определенных администрацией Сочи. Их список опубликован на сайте мэрии.

«Именно на вывоз с этих площадок заключаются договоры. Все, что лежит вне контейнерных площадок, мы не обязаны забирать и этого не делаем, хотя бы потому, что объемы мусора не могут превышать запланированные объемы. У нас в машинах нет места. Вопросы увеличения контейнерных площадок решаются работниками муниципалитетов", - пояснила она.

"Мест для размещения дополнительных контейнерных площадок в городе нет из-за большой плотниости застройки, и если начать уплотнять город еще и контейнерными площадками, то тогда негде будет даже пройти", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник департамента ЖКХ мэрии Сочи. Он рекомендовал потребителям "укладываться в установленные договорами по вывозу мусора объемы".

Сотрудник участкового пункта полиции заявил корреспонденту "Кавказского узла", что они выпишут штрафы нарушителям, которые выбрасывают мусор в неположенном месте, но для этого нужны "номера машин и фотофакты". "Только в этом случае мы можем штрафовать. Но сами стоять в карауле возле мусорных баков и ждать круглосуточно, кто будет разбрасывать мусор, никто не будет", - сказал участковый инспектор Гагаринского микрорайона.

По словам Сергея Ляскова, забор обошелся почти в 50 тысяч рублей. "Мы огородили нашу территорию, где были завалы мусора, теперь посмотрим, куда невежественные люди будут еще кидать свой мусор. Надеюсь, не за забор. Возможно, на проезжую часть, принадлежащую муниципалитету", - добавил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
03:26, 22 сентября 2025
Сняты ограничения на работу сочинского аэропорта
02:45, 21 сентября 2025
Освобождение бывшего главврача ростовской туберкулезной больницы по УДО удивило юриста
Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:46, 21 сентября 2025
Родные рассказали об условиях пребывания пенсионера из Динской в психдиспансере
00:47, 21 сентября 2025
Двое рабочих погибли при строительстве ливневой канализации в Новороссийске
00:57, 20 сентября 2025
Валентина Шостак рассказала подробности инцидента на избирательном участке
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Шествие в Ереване. 21 сентября 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=MgXrzFEIteA
21 сентября 2025, 14:43
Оппозиционные активисты провели шествие в День независимости Армении

Вынужденные переселенцы перед возвращением в Кельбаджар. 20 сентября 2025 года. Кадр видео Report https://t.me/reportazru/137698
20 сентября 2025, 12:51
29 азербайджанских семей возвращены в Кельбаджар

Выбитые окна. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
20 сентября 2025, 07:53
Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке беспилотников

Открытие школы имени Кадырова в Цхинвале. Фото: пресс-служба президента Южной Осетии / presidentruo.org
19 сентября 2025, 22:33
Школа имени Кадырова появилась в Цхинвале

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше