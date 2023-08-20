Отказ прокуратуры признать проблему стихийных свалок возмутил сочинцев

20 августа 2023, 14:39

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Мусорные площадки по адресам, названным жителями Гагаринского микрорайона Сочи, находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением одной, где найдена стихийная свалка мусора, отчиталась прокуратура. Контейнеры на этих площадках переполнены отходами, и мусор разбросан на дороге, а проверяющие не обратили на это внимания, возмутились местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля жители Гагаринского микрорайона Сочи потребовали, в том числе от прокуратуры, проверить качество услуг оператора по вывозу мусора АО "Крайжилкомресурс". На улицах регулярно возникают стихийные свалки, власти на это не реагируют, а оператор по вывозу мусора не выполняет все обязательства, пожаловались горожане. В "Крайжилкомресурсе" признали проблему и отчитались, что внедряют технологию раздельного сбора мусора.

Прокуратура отчиталась лишь об одной найденной стихийной свалке

Сегодня жители Гагаринского микрорайона получили ответ прокуратуры Центрального района на свою жалобу от 7 июля по поводу несанкционированных свалок на контейнерных площадках.

В ответе, подписанном зампрокурора района Вадимом Хижним, сказано, что прокуратура района рассмотрела обращение о нарушении законодательства в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. "Раздельный сбор отходов подразумевает разделение твердых коммунальных отходов собственниками отходов по установленным видам и складирование отсортированного мусора в специализированные контейнеры. АО «Крайжилкомресурс» внедряет раздельный сбор в Белореченской зоне деятельности", - сообщило ведомство, отметив, что в Белореченскую зону входят Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы, а также Горячий Ключ и Сочи.

Площадки в переулке Вишневом, на улицах Гагарина, Чайковского и Новоселов "находятся в удовлетворительном санитарном состоянии", и компания-подрядчик (ООО «ПрофиСервис») "обеспечивает своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов", говорится в ответе прокуратуры, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Однако прокуратурой района выявлен факт несанкционированных накоплений, складирования, захоронения отходов и мусора на контейнерной площадке, расположенной напротив жилого дома по адресу: г. Сочи, ул. Гагарина, д. 54. В связи с обозначенным фактом допущенного нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в адрес администрации Центрального района муниципального образования город-курорт Сочи внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении", - сказано в ответе зампрокурора района.

Ответ прокуратуры удивил жителей микрорайона

Пенсионерка, бывшая сотрудница сочинской санэпидемстанции Светлана Исаева удивлена ответом прокуратуры и подвергла его критике. "Я проживаю на улице Чайковского, 2, и наша контейнерная площадка постоянно завалена мусором. Я прикладывала фото- и видеофакты к заявлению, сделанные посуточно. Разного рода мусор, разного класса опасности, от батареек до автошин, валяется за пределами контейнерной площадки. Мусорные баки не предназначены для раздельного сбора мусора. Их никто не моет, они грязные. От них и от близлежащего мусора исходят зловонные запахи. Созданы антисанитарные условия. В жару антисанитария особенно опасна. Мусорные завалы из пищевых и опасных отходов, смешанные вместе, способствуют обитанию грызунов и разносу ими инфекций. Однако в ответе прокурора ничего не сказано о грубейших нарушениях закона", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана Исаева также возмутилась заявлением о том, что собственники должны раскладывать отсортированный мусор в специализированные контейнеры, поскольку, по ее словам, "таких контейнеров просто нет".

"Куда нам, «собственникам» этих отходов, их складировать при отсутствии контейнеров для раздельного сбора мусора, он (зампрокурора) не пишет. Прокурор просто сообщает без какой-либо реакции, что «АО «Крайжилкомресурс» внедряет раздельный сбор в Белореченской зоне деятельности». При этом прокурор указывает, что свой статус оператора компания получила еще в 2019 году, то есть почти 5 лет назад, и с этого периода она была обязана сразу внедрить правильный подход к раздельному сбору мусора, что заложено в тарифе, за который мы платим, фактически оплачивая неоказываемые услуги. Как именно в течение пяти лет АО «внедряет» то, что должно быть внедрено пять лет назад, в ответе не указано", - сказала она.

Председатель комитета одного из домов по улице Новоселов Светлана Михеева также удивлена тем, что зампрокурора обнаружил только одну контейнерную площадку возле дома № 54 по улице Гагарина, а в других местах, указанных в заявлении, по мнению прокурора, все находится «в удовлетворительном состоянии».

"Но можно ли назвать удовлетворительным состояние контейнерной площадки, когда отходы разного класса опасности вываливаются прямо на дорогу, и машины не могут проехать?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Михеева. Она отметила, что не компания-оператор убирала "эти завалы", а сами жители, которые "организовали сбор личных денег на уборку и вывоз несанкционированного мусора".

Председатель комитета другого дома по улице Чайковского Светлана Ляпнева рассказала, что в связи с неудовлетворительной работой АО «Крайжилкомресурс» вместе с другими домкомами пошла на прием в сочинское отделение компании, чтобы "задать неудобные вопросы". "Нас приняли двое молодых людей, которые пообещали, что все будет хорошо. На этом переговоры закончились", - сказала Светлана Ляпнева корреспонденту "Кавказского узла".

Решение проблемы не в установке контейнеров для сортировки мусора, а в установке жильцами за свой счет видеокамер для выявления нарушителей и круглосуточное дежурство около контейнерных площадок активистов, которые «ловили бы за руку» тех, кто бросает отходы за пределы контейнера, сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя ТОС «Гагаринский» Сергей Титов.

Представитель "Крайжилкомресурса" Ирина Липина с ним солидарна и отметила, что от жителей, которые недовольны работой компании, нужны "конкретные видеофакты с видеофиксацией людей, которые подходят к контейнерной площадке с несанкционированным мусором и кладут его не в контейнер, а мимо него".

По версии представителя компании, этим должны заниматься сами жильцы и передавать видеофиксации в АО "Крайжилкомресурс", откуда они будут перенаправляться в полицию для составления протоколов. Однако на вопрос корреспондента "Кавказского узла", какой мусор следует считать несанкционированным при отсутствии площадок и контейнеров для раздельного сбора мусора, представитель компании ответить не смогла. "АО над этим работает", - сообщила она.

Представитель прокуратуры района отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" ответ ведомства авторам заявления. "В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд", - сказал он.

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