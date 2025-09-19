×

08:38, 19 сентября 2025

Почти две сотни машин скопилось в пробке перед Крымским мостом

Пробка на мосту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 198 автомобилей ожидают возможности проезда по мосту через Керченский пролив в сторону Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", утром 7 сентября перед мостом через Керченский пролив наблюдалась очередь с обеих сторон. В пробке в общей сложности находились более тысячи автомобилей.

По состоянию на 8.00 мск со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, следует из данных телеграм-канала информационного центра по автодорогам к Крымскому мосту. Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр стоят 198 транспортных средств, направляющихся в Краснодарский край.

"Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.

О ситуации на подъездах к мосту через Керченский пролив рассказывают очевидцы в телеграм-чате "Крымский мост чат".  "Из Крыма в 6:50 в пробку, проехали в 7:30", - пишет в 7.49 мск Ирина Л. "В 5 40 а пробку, в 6 10 на мосту, с полуострова", - поделился в 7.45 мск Степан.

"Со стороны Керчи простоял минут 15, с Тамани свободно, рентген по стандарту не нуждается в комментариях, - рассказал Георгий Кар. - Насчет ГСМ 95 сегодня заправлял, он есть, цена 73 рубля".

Напомним, 18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина должна была отправиться в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины.

Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста. По мнению правозащитников, все они - случайные люди, а настоящие организаторы и исполнители для российских силовиков недоступны.

Автор: "Кавказский узел"

