21:59, 18 сентября 2025

Грузинские активисты поддержали политзаключенных россиян акцией в Тбилиси

Участники акции протеста у Верховного суда. Фото: Keto Mikadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестов в Тбилиси провели массовую акцию близ здания Верховного суда, осудив несправедливые приговоры гражданам России Антону Чечину, Анастасии Зиновкиной и Артему Грибулю. Активисты перекрыли движение на улице у суда и на проспекте Руставели, где протест продолжается 295 дней подряд.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября, в 294-й день непрерывных протестов, участники ежедневной акции заблокировали движение у парламента Грузии с лозунгами в поддержку демократии. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером вновь перекрыли проспект Руставели у здания парламента в Тбилиси. Акции предшествовало собрание у здания Верховного суда Грузии - туда пришли участники марша, которые проводят ежедневные акции у офиса Общественного вещателя, и члены семей политзаключенных, передает Publika. 

Во время акции в поддержку россиян-политзаключенных активисты зачитали письма Антона Чечина, Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля. По соседству с Верховным судом расположен офис переводческой компании, сотрудницы которой выступили в делах россиян, обвиненных после участия в протестах в незаконном обороте наркотиков, якобы "независимыми свидетелями". 

"Сотрудники этой переводческой компании стали лжесвидетелями в судах над узниками совести. Мы не забудем лжесвидетелей! За Антона! За Анастасию! За Артема!" - заявили собравшиеся. 

Обе переводчицы "прямо в суде рассказывали о дружеских отношениях с полицейскими, как едят вместе хачапури и живут по соседству", при этом их показания по делам повторяли показания силовиков дословно, отмечает Tbilisi life. 

"Улица Зубалашвили возле Верховного суда и переводческой компанией Intellect market перекрыта, автомобильное движение заблокировано. Протестующие скандируют: "Стыдно" и "Свободу узникам режима" (...) Всем троим россиянам присудили 8 лет и 6 месяцев, а трех грузин, которых обвиняли по аналогичным статьям и с идентичными обстоятельствам дела, освободили. Главное отличие шести дел было лишь в том, что у россиян были переводчики", - говорится в публикациях канала.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

