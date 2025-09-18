За гибель туриста на рафтинге в Адыгее инструктору дали условный срок

Суд признал виновным жителя Адыгеи в оказании небезопасных услуг, из-за которых погиб турист. Мужчину признали виновным в организации сплава без нужных сертификатов.

Как писал "Кавказский узел", в апреле во время сплава по реке Белой в Адыгее перевернулась лодка с четырьмя туристами и инструктором, один из туристов утонул. Выяснилось, что инструктор работал без необходимых документов.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, являющийся директором базы отдыха на территории Майкопского района, незаконно организовал предоставление гражданам услуг по сплаву по реке Белая (рафтингу). В качестве инструктора был привлечен местный житель, не имеющий соответствующего сертификата и допуска для организации и проведения водного туризма, информирует СУ СК России по Адыгее в Telegram-канале.



Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека) 1 , уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2023 года в Карачаево-Черкесии во время сплава по горной реке погибла туристка.