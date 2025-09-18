×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:39, 18 сентября 2025

За гибель туриста на рафтинге в Адыгее инструктору дали условный срок

Рафтинг. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал виновным жителя Адыгеи в оказании небезопасных услуг, из-за которых погиб турист. Мужчину признали виновным в организации сплава без нужных сертификатов.

Как писал "Кавказский узел", в апреле во время сплава по реке Белой в Адыгее перевернулась лодка с четырьмя туристами и инструктором, один из туристов утонул. Выяснилось, что инструктор работал без необходимых документов.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, являющийся директором базы отдыха на территории Майкопского района, незаконно организовал предоставление гражданам услуг по сплаву по реке Белая (рафтингу). В качестве инструктора был привлечен местный житель, не имеющий соответствующего сертификата и допуска для организации и проведения водного туризма, информирует СУ СК России по Адыгее в Telegram-канале.

Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека), уточнили в пресс-службе ведомства. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 2023 года в Карачаево-Черкесии во время сплава по горной реке погибла туристка.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Орден Мужества. Фото: Геннадий Митрофанов / Telegram
22:58, 18 сентября 2025
Четверо военных из Адыгеи убиты на Украине
Вид на Кавказские горы во Владикавказе. Фото: Menders. https://ru.wikipedia.org/
18:15, 17 сентября 2025
Интерес туристов к Северной Осетии возрос на фоне снижения цен
03:05, 17 сентября 2025
Конфискованы активы бывшего главы Верховного суда Адыгеи
Обвиняемый в оскорблении чувств верующих житель Анапы. Объединенная пресс-служба судов Адыгеи / Telegram
00:51, 17 сентября 2025
Житель Анапы арестован за провокацию у мечети в Адыгее
Cотрудник силовых структур на месте расследования. Фото: https://zmsut.sledcom.ru/news/item/2018682/
16:02, 16 сентября 2025
Дошло до суда дело о терактах в Адыгее и на Кубани
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Ирина Карпова. Кадр видеосюжета телекомпании "Дагестан".
19 сентября 2025, 02:58
Зоозащитница Карпова попросила о поддержке Меликова и главу МВД Дагестана

Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева
18 сентября 2025, 18:48
Тархан Эльдукаев приговорен к длительному сроку

Мурад Адам. Скриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1564656504506376&set=pb.100028861253705.-2207520000&type=3
18 сентября 2025, 14:49
Казахстанский адвокат Мовлаева заявил об угрозах

Валентина Шостак (слева) и Татьяна Плешакова (справа). Фото: предвыборные плакаты кандидатов, коллаж "Кавказского узла".
18 сентября 2025, 03:56
Две кандидатки в депутаты столкнулись с преследованием после выборов в Горячем Ключе

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше