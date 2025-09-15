Подъем на Эльбрус ограничен до конца сентября

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До завершения следственных действий на канатной дороге, где погибли люди, подъем на гору Эльбрус для туристов и альпинистов ограничен, заявило Минтуризма Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. По данным следствия, еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы. Сегодня стало известно, что по делу о гибели людей задержаны директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу.

Подъем по канатной дороге на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии ограничен до конца сентября, сообщило сегодня со ссылкой на республиканское министерство курортов и туризма ТАСС Кавказ.

В ведомстве призвали отдыхающих воздержаться от восхождений и походов туристическими маршрутами на Эльбрус на время действия ограничений.

Ограничения, которые распространяются на туристов и спасателей МЧС, введены из-за необходимости следственных действий после ЧП, повлекшего гибель троих человек. “Кресельная канатная дорога станция "Мир" - приют "Бочки" закрыта до завершения следственных мероприятий. По этой же причине маятниковая канатная дорога 1970 года постройки также выведена из эксплуатации", - говорится в сообщении ведомства.

На Эльбрусе действуют три очереди современной гондольной канатной дороги, но они были закрыты на плановое техническое обслуживание еще 3 сентября. Работы по подготовке к зимнему сезону продлятся как минимум до 24 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке была проведена операция.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году, основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все".

