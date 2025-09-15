Задержаны подозреваемые по делу о гибели людей на Эльбрусе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи задержали директора и главного инженера компании, обслуживающей канатную дорогу на Эльбрусе, где в результате аварии погибли три человека.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека. По данным следствия, еще несколько человек получили травмы, когда подвесные кресла с людьми упали на скалы.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о гибели двух и более людей в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Сегодня следователи задержали в качестве подозреваемых директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус», отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность услуг, сообщило в своем телеграм-канале управление СКР по Кабардино-Балкарии.

"Также следователями опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена её эксплуатация на всем протяжении трассы", - говорится в публикации.

По версии следствия, 12 сентября на канатно-кресельной дороге произошла авария, в результате которой погибли трое и получили различные травмы несколько человек. "Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировались ООО «МКД Эльбрус»", - отмечается в сообщении.