Лента новостей
13:26, 15 сентября 2025

Пользователи соцсети выступили в поддержку зоозащитницы из Дагестана

Ирина Карпова. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/09/08/194091.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовного преследования и наказания заслуживает водитель, наехавший на щенков в Махачкале, а не зоозащитница, на которую он написал заявление в полицию, указали пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября в отношении зоозащитницы Ирины Карповой следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о разглашении персональных данных (часть 1 статьи 272.1 УК РФ, предусматривает до четырех лет лишения свободы), так как она опубликовала имя водителя автомобиля, наехавшего на щенков, его фото и номер телефона. Мужчина заявил в полицию о том, что после ее публикации ему стали поступать оскорбления и угрозы.

Наезд на щенков, четверо из которых погибли, произошел в Махачкале еще в июле. На кадрах с места происшествия, которые распространились в соцсетях, видно, как автомобиль совершает некрутой поворот на открытом участке местности. На земле группой лежат животные, водитель имеет возможность объехать их, но вместо этого наезжает прямо на щенков. Одному из щенков удается выскочить из-под колес, другие остаются лежать на земле. 

Под публикацией "Кавказского узла" об уголовном деле зоозащитницы пользователи Instagram* оставили к 10.45 мск 15 сентября 613 комментариев и 1647 лайка. Авторы комментариев единодушно встали на сторону Ирины Карповой и подвергли критике действия водителя, который инициировал ее уголовное преследование.

"Девушка добивалась справедливости, наказать нужно водителя", - написала, в частности, nata.kubik752017. "Что за беспредел! Есть закон, статья о жестоком обращении с животными и "человек", намеренно переехавший спящих малышей, должен понести наказание! И не надо переводить стрелки на человека, который спасает и лечит собак после вот таких наездов!" – призвала galuza2904.

"Это что за бред, бедняга, который убил щенят, расстроился, что его фото выставили напоказ. Надо было по центральному телевидению показать, чтобы общественность привлечь против этого "бедненького", - возмутилась tatyana_talaikova.

"Переехал собак водитель, а виновата зоозащитница. Когда же будет справедливость? Что за законы такие?" – написала lubi_seby05. "Она добивалась справедливости! Нужно снять с нее все обвинения", - высказала мнение saidkaa87.

"Нет чтобы его наказать, на нее завели", - констатировала natalia_160475. "Страна, где вместо реального человека, который еще летом должен был попасть под статью о жестоком обращении с животным, сам решил добить еще и защитницу. Реально мир сошел с ума", - написала mariza77_m.

"Страшные времена. Когда преступники получают большую защиту, чем те, кто сообщил о преступлении", - поделилась мнением ksana_fotoshok.

"Убийство живых существ и персональные данные - что важнее? Что с людьми творится?" – задался вопросами 888_778. "Я в шоке! Как так? Он наехал на щенков, а дело возбуждают на зоозащитника, куда катится этот мир? Справедливость вообще существует?" – возмутился atelier_z.g.

"Ущемился, что обнародовали его данные. Но хоть один человек запомнил, как его зовут и на каком авто он был? Нет. Но все хорошо запомнили его бесчеловечный поступок и его низость после этого", - предположила saida_zairbekova.

"Так этот живодер еще и жертва получается? Мир сошел с ума!" – заявил k_l_131117. "Вместо того, чтобы его наказать, привлекли женщину? Это как вообще?" – удивилась vitaminka0867.

Напомним, видео объяснений 32-летнего мужчины 24 июля опубликовала глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "Выезжая с парковки, я не заметил этих щенят, так как они находились в слепой зоне. Я люблю животных и сожалею о случившемся", - заявил водитель.

При этом Гариева отметила, что объяснение мужчины не выдерживает критики. "Либо он не видел видео, которое видели остальные, либо плохо представляет, что такое слепая зона и где она находится", - написала она. Тогда же представитель МВД сообщила, что "полицейскими собран материал" по факту наезда на щенков и что "в действиях мужчины усматриваются признаки преступления" - жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ).

Автор: "Кавказский узел"

