22:48, 12 сентября 2025

Подача воды в дома жителей Буйнакска отложена еще на сутки

Отключение воды. Фото: пресс-служба "Водоканала" https://gvk86.ru/press-center/30116/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти повторно перенесли возобновление подачи воды в Буйнакске, обещая, что вода в дома горожан поступит 13 сентября. Жители города опасаются, что вода вновь окажется загрязнена канализационными стоками.

Как писал "Кавказский узел", водоснабжение Буйнакска было прекращено 9 сентября из-за аварии на водопроводных сетях. Без воды остались жители более 15 улиц и нескольких поселков, а также шесть детских садов и три школы. Ремонтные работы для  возобновления подачи воды в Буйнакск затянулись из-за ливней, сообщило 11 сентября правительство Дагестана, пообещав возобновить подачу воды 12 сентября. Пользователи Telegram сообщили, что в ряде районов города вода идет, но очень плохого качества.

В июне в Буйнакске возникли длительные перебои с подачей воды, тогда проблемы объяснялись поломкой насоса на насосной станции "Чиркей-Буйнакск". Горожане, которым более недели пришлось покупать воду, жаловались, что водоснабжение прерывается регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно. 

В течение дня 12 сентября так и не дали, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" горожанин Арсен, живущий на улице Гоголева в Буйнакске. Он отметил, что 11 и 12 сентября в городе шли сильные дожди, что затрудняло возможность выйти в город и купить бутилированную воду.

По-прежнему нет воды на улице Зульпукарова, рассказал Мурад. «Боимся, что после сильных ливней канализационные стоки попадут в водопроводную сеть, как это бывало раньше. Даже если дадут воду, придется ее несколько дней отстаивать и кипятить», - сказал мужчина.

Жительница Буйнакска Кистаман отметила, что график развоза воды остается неизвестным. «Третий день не отправляем детей в школу и детсад, боимся, что из-за отсутствия воды подхватят какую-нибудь инфекцию. Водовозов не видно, график их работы нигде не размещен. Приходится экономить покупную воду только для приготовления еды, даже постирать вещи нет возможности», - рассказала она.

Администрация Буйнакска сегодня утром сообщила, что "оставшийся объем ремонтных мероприятий является незначительным, и в течение дня 12 сентября планируется завершить восстановление магистрали". Единый оператор водоснабжения в 15.43 мск сегодня объявил, что срок подачи воды в Буйнакск сместился еще на сутки. 

«Работы по устранению аварии на магистральном водоводе возобновлены и в настоящее время активно продолжаются. Ранее проведение работ было временно приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями и обильными осадками. Завершение аварийно-восстановительных работ планируется 12 сентября, а подача водоснабжения в полном объеме будет восстановлена в городе 13 сентября», - сообщается в официальном Telegram-канале оператора.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

