Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Висхаджи Вахаев и Тамерлан Муцаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 249 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции власти и силовики официально признали убитыми в военной операции не менее 247 бойцов из Чечни.

В Шалинском районе установили мемориальные доски и вручили посмертные награды семьям погибших в военной операции на Украине бойцов, сообщила ЧГТРК "Грозный". В сюжете телекомпании не указано, родным скольких убитых бойцов переданы награды, приведены имена лишь Висхаджи (Турко) Вахаева и Тамерлана Муцаева.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 249 бойцов из Чечни (власти обнародовали имена 226 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

