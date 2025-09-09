Гражданка Болгарии осуждена в Ростове-на-Дону за оправдание терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил реальный срок жительнице Волгоградской области Росице Георгиевой, признав ее комментарии в интернете оправданием терроризма.

Гражданка Болгарии Росица Георгиева, жившая в Волгоградской области, обвинена в двух эпизодах оправдания терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, женщина в 2024 году комментировала в интернете публикации о деятельности военизированного формирования "Русский добровольческий корпус", признанного в России террористической организацией - видео, фотографии и тексты. В марте и ноябре Георгиева разместила под этими публикациями "текстовые комментарии, оправдывающие террористическую деятельность" подразделения, сообщается в официальном Telegram-канале Южного окружного военного суда.

Суд приговорил Георгиеву к трем годам лишения свободы, отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Представители суда не указывают, признала ли гражданка Болгарии свою вину. Комментариями от обвиняемой или ее представителей относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в конце августа Южный окружной военный суд приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 78-летнюю пенсионерку из Ставропольского края Ларису Кузнецову, признав оправданием терроризма ее комментарий под новостью о гибели блогера Владлена Татарского.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.