18:58, 9 сентября 2025

Гражданка Болгарии осуждена в Ростове-на-Дону за оправдание терроризма

Военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: https://sudyrf.info/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил реальный срок жительнице Волгоградской области Росице Георгиевой, признав ее комментарии в интернете оправданием терроризма. 

Гражданка Болгарии Росица Георгиева, жившая в Волгоградской области, обвинена в двух эпизодах оправдания терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, женщина в 2024 году комментировала в интернете публикации о деятельности военизированного формирования "Русский добровольческий корпус", признанного в России террористической организацией - видео, фотографии и тексты. В марте и ноябре Георгиева разместила под этими публикациями "текстовые комментарии, оправдывающие террористическую деятельность" подразделения, сообщается в официальном Telegram-канале Южного окружного военного суда. 

Суд приговорил Георгиеву к трем годам лишения свободы, отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Представители суда не указывают, признала ли гражданка Болгарии свою вину. Комментариями от обвиняемой или ее представителей относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце августа Южный окружной военный суд приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 78-летнюю пенсионерку из Ставропольского края Ларису Кузнецову, признав оправданием терроризма ее комментарий под новостью о гибели блогера Владлена Татарского. 

