Обломки беспилотников обнаружены в Адыгее и на Кубани

В ауле Афипсип в результате падения беспилотника повреждены три дома, власти пообещали компенсации жильцам. Комментаторы в Telegram-напомнили, что выплаты еще не получили жильцы пострадавших домов в Яблоновском. Также сегодня бесплотник упал в кубанском поселке Ильской.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью военные уничтожили на Кубани три беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще 14 дронов сбиты над Черным морем.

Этой ночью в ауле Афипсип упал вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер. "Погибших и раненых нет. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление", - сообщил он в своем Telegram-канале. По его словам, владельцам домов "будет оказана финансовая помощь из бюджета Тахтамукайского района.

Это сообщение набрало 13 комментариев. "Вы до сих пор не можете оказать финансовую помощь жителям Яблоновки, которые сидят с выбитыми окнами! Что уж там говорить про Афипсип?" - написал пользователь Choko.

"Вы пострадавший? Были вчера на встрече? Имеете к этому вопросу отношение? Знаете все законодательные аспекты этого вопроса? Дайте, пожалуйста, ответ. Все социальные обязательства будут выполнены в максимально возможные короткие сроки, людей в беде никто не оставлял и не оставит", - заявил в ответ глава района. "Я имею в первую очередь моральное отношение как житель Тахтамукайского района.. И меня не интересуют законодательные аспекты. Меня интересует человеческое отношение власти к пострадавшим людям", - ответил автор комментария.

5 сентября глава района отчитался, что комиссия по установлению ущерба в основном завершила работу. "В оперативном режиме со всеми пострадавшими должен провести мероприятия Следственный комитет. В дальнейшем, при получении необходимых документов от Следственного комитета, администрация района сможет оказать каждому собственнику жилья финансовую помощь. Граждане, чье жилье частично пострадало, получат 100 тысяч рублей, а те, у кого жилье утрачено полностью, — 300 тысяч рублей. Муниципальные выплаты будут оказаны из бюджета района. Необходимые изменения в НПА были внесены на этой неделе и сегодня одобрены прокуратурой Тахтамукайского района", - сообщил он.

В Северском районе Краснодарского края сегодня также обнаружили обломки БПЛА. "Фрагменты беспилотника упали в районе поселка Ильского. Возгораний, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет", - отчитался оперштаб Краснодарского края.