Три беспилотника сбиты в Краснодарском крае

Военные уничтожили на Кубани три беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще 14 дронов сбиты над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 сентября военные сбили четыре беспилотника в Краснодарском крае. В результате атаки были повреждены дома в частном секторе Славянска-на-Кубани. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества.

Минувшей ночью в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены три беспилотника самолетного типа, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Всего, по данным ведомства, обезврежены 34 дрона. Из них 14 сбиты над акваторией Черного моря, а остальные – в Смоленской, Брянской, Белгородской и Калужской областях.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 10.15 мск, не опубликовал в своем телеграм-канале информацию об этой атаке беспилотников.

Напомним, 3 сентября в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района в результате атаки дронов были повреждены несколько домов, а в хуторе Могукоровском Крымского района при аналогичных обстоятельствах взрывной волной выбило окна в одном из домов.

9 августа при атаке беспилотников пострадала жительница Славянска-на-Кубани, она отказалась от госпитализации. Позднее стало известно, что еще три человека, получившие осколочные ранения в результате атаки, обратились за медицинской помощью. По данным властей, были повреждены также семь жилых домов и шесть автомобилей.