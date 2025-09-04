Дома жителей Славянска-на-Кубани повреждены в результате атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников повреждены дома в частном секторе Славянска-на-Кубани. Власти приступили к оценке ущерба, пообещав пострадавшим помощь в восстановлении имущества.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были сбиты 24 беспилотника в Ростовской области, четыре в Краснодарском крае. В Ростовской области люди не пострадали, в нескольких местах лишь загорелась сухая трава, сообщил губернатор.

В Славянском районе "зафиксировано 17 адресов, где пострадало имущество граждан", сообщил в своем телеграм-канале глава района Роман Синяговский. "Пострадавших жителей нет", - подчеркнул он.

Представители комиссии администрации проводят обследование по адресам и фиксируют последствия, отметил глава района. "Зафиксированы повреждения окон, кровель, навесов, пострадал один жилой дом и магазин. По итогам оценки причиненного ущерба пострадавшим будет оказана необходимая поддержка", - говорится в публикации.

Упавшие минувшей ночью "фрагменты беспилотников" повредили в частном секторе Славянска-на-Кубани заборы, навесы, крыши, окна и двери домовладений, уточнил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Также обломками повреждено здание магазина. По всем адресам работают комиссии по оценке ущерба. Администрация Славянского района окажет помощь жителям в восстановлении имущества", - отмечается в сообщении.

Напомним, утром 9 августа при атаке беспилотников пострадала жительница Славянска-на-Кубани, она отказалась от госпитализации. Позднее стало известно, что еще три человека, получившие осколочные ранения в результате атаки, обратились за медицинской помощью. По данным властей, были повреждены также семь жилых домов и шесть автомобилей.

В ночь на 13 августа на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, по версии властей, упали обломки беспилотника. В результате происшествия загорелась "Газель", пожар вскоре был потушен.