16:52, 30 августа 2025

Жилые дома повреждены после атаки беспилотников в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

47 квартир  и  15 частных домов повреждены в поселке Яблоновском из-за падения обломков беспилотников. 

Как писал "Кавказский узел", средства ПВО сбили над территорией Тахтамукайского района Адыгеи дроны. При падении обломков пострадал местный житель. 

От  последствий падения обломков БПЛА в поселке Яблоновском "в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, 2 офиса и 1 производственный цех", сообщила администрация Тахтамукайского района.  Еа место происшествия прибыли спасатели, специалисты администрации района и поселения, а также представители силовых ведомств, были задействованы специалисты ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения.

"Оцениваем ущерб, координируем работу, чтобы все было максимально быстро и эффективно. Сейчас главное – обеспечить безопасность и спокойствие граждан, оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.

Пострадавший при атаке беспилотников был доставлен в приемное отделение Энемской районной больницы "Ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время он находится дома. Жизни и здоровью ничего не угрожает", - указано в сообщении.

Автор: "Кавказский узел"

