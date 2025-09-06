Роспотребнадзор отреагировал на видео о загрязнении пляжа в Махачкале
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
С начала купального сезона в мэрию Махачкалы направлено пять предостережений из-за загрязнений морской воды на пляжах, сообщил Роспотребнадзор после публикации видео о канализационных стоках на пляже "Березка".
Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года Роспотребнадзор потребовал от администрации Махачкалы устранить сброс сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка". Проверка была проведена после жалоб жителей. Позже ведомство обратилось в суд, поскольку мэрия не исполнила требования. Закрытие одного стока не изменит экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, указали активисты.
Еще в июне 2022 года Роспотребнадзор сообщил, что уровень бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышает гигиенические нормативы. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".
Видеоролик, снятый на пляже, опубликовало 4 сентября в своем телеграм-канале издание "Черновик". "В Махачкале, на пляже «Березка» течёт канализация", - приводится в аннотации к ролику сообщение читателя.
На видео продолжительностью 35 секунд показан пустынный пляж. На пляже в двух местах из-под земли интенсивно течет жидкость темного цвета, образовавшая небольшие грязные лужи, вытекающие в море. Звук в ролике присутствует – в частности, слышен шум ветра – но автор видео не комментирует вслух происходящее. По состоянию на 11.05 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.
Управление Роспотребнадзора по Дагестану 5 сентября в своем телеграм-канале опубликовало разъяснение, отметив, что реагирует именно на эту публикацию в "Черновике".
В 2025 году мэрия Махачкалы получила небольшой штраф и пять предостережений
Ведомство пояснило, что ранее обследовало территорию пляжа «Берёзка» и выявило "факты систематического сброса сточных вод, что представляет серьёзную угрозу для экологического баланса региона и здоровья населения".
"На основании полученных данных Управление Роспотребнадзора направило исковое заявление в Советский суд города Махачкалы, требуя от администрации города Махачкалы ликвидации выявленных нарушений. Суд удовлетворил исковые требования Управления от 09.01.2025 г. (дело № 2-а-210/2025). Однако администрация города Махачкалы, не согласившись с решением суда, обратилась в Верховный суд Республики Дагестан. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений, подтвердив законность и обоснованность требований Управления. Решение вступило в законную силу 20.05.2025 г.", - говорится в публикации.
Администрация города Махачкалы была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей
На основании судебного решения мэрия Махачкалы "обязана принять меры по ликвидации сброса сточных вод в Каспийское море", подчеркнуло ведомство. "Дополнительно, за несоблюдение предписания Управления по подготовке пляжной зоны «Берёзка» к летнему сезону 2025 года, администрация города Махачкалы была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей", - отмечается в сообщении.
Кроме того, с начала пляжного сезона в 2025 году из-за несоответствия проб морской воды на пляжах гигиеническим нормам администрации города направлено пять "предостережений о недопустимости нарушений", сообщило управление Роспотребнадзора. Под этой публикацией, по состоянию на 11.05 мск, не размещено ни одного комментария
Администрация Махачкалы, по состоянию на 11.05 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале видео с пляжа и публикацию Роспотребнадзора.
Напомним, в мае, в преддверии купального сезона, мониторинг состояния пляжных зон Дагестана показал несоответствие нормам в 12 из 21 пробы воды, взятых Роспотребнадзором. Практически все побережье в Дагестане опасно для купания, так как в море сливаются канализационные стоки, указали экологи.
Двумя годами ранее, в мае 2023 года, мэрия Каспийска, который граничит с Махачкалой, объявила горожанам о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили тогда жители города.
В 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод было закрыто. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.