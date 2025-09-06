Роспотребнадзор отреагировал на видео о загрязнении пляжа в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала купального сезона в мэрию Махачкалы направлено пять предостережений из-за загрязнений морской воды на пляжах, сообщил Роспотребнадзор после публикации видео о канализационных стоках на пляже "Березка".

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года Роспотребнадзор потребовал от администрации Махачкалы устранить сброс сточных вод в Каспийское море со стороны пляжа "Березка". Проверка была проведена после жалоб жителей. Позже ведомство обратилось в суд, поскольку мэрия не исполнила требования. Закрытие одного стока не изменит экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, указали активисты.

Еще в июне 2022 года Роспотребнадзор сообщил, что уровень бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышает гигиенические нормативы. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, указали активисты движения "Город наш".

Видеоролик, снятый на пляже, опубликовало 4 сентября в своем телеграм-канале издание "Черновик". "В Махачкале, на пляже «Березка» течёт канализация", - приводится в аннотации к ролику сообщение читателя.

На видео продолжительностью 35 секунд показан пустынный пляж. На пляже в двух местах из-под земли интенсивно течет жидкость темного цвета, образовавшая небольшие грязные лужи, вытекающие в море. Звук в ролике присутствует – в частности, слышен шум ветра – но автор видео не комментирует вслух происходящее. По состоянию на 11.05 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану 5 сентября в своем телеграм-канале опубликовало разъяснение, отметив, что реагирует именно на эту публикацию в "Черновике".

В 2025 году мэрия Махачкалы получила небольшой штраф и пять предостережений

Ведомство пояснило, что ранее обследовало территорию пляжа «Берёзка» и выявило "факты систематического сброса сточных вод, что представляет серьёзную угрозу для экологического баланса региона и здоровья населения".

"На основании полученных данных Управление Роспотребнадзора направило исковое заявление в Советский суд города Махачкалы, требуя от администрации города Махачкалы ликвидации выявленных нарушений. Суд удовлетворил исковые требования Управления от 09.01.2025 г. (дело № 2-а-210/2025). Однако администрация города Махачкалы, не согласившись с решением суда, обратилась в Верховный суд Республики Дагестан. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений, подтвердив законность и обоснованность требований Управления. Решение вступило в законную силу 20.05.2025 г.", - говорится в публикации.

Администрация города Махачкалы была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей

На основании судебного решения мэрия Махачкалы "обязана принять меры по ликвидации сброса сточных вод в Каспийское море", подчеркнуло ведомство. "Дополнительно, за несоблюдение предписания Управления по подготовке пляжной зоны «Берёзка» к летнему сезону 2025 года, администрация города Махачкалы была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей", - отмечается в сообщении.

Рост спроса на отдых в Дагестане зафиксирован на фоне недовольства туристами чистотой В популярных туристических локациях Дагестана места забронированы на месяц вперед, востребован и пляжный отдых, рассказали представители турбизнеса. Туристы пожаловались на мусор на пляжах и в населенных пунктах.

Кроме того, с начала пляжного сезона в 2025 году из-за несоответствия проб морской воды на пляжах гигиеническим нормам администрации города направлено пять "предостережений о недопустимости нарушений", сообщило управление Роспотребнадзора. Под этой публикацией, по состоянию на 11.05 мск, не размещено ни одного комментария

Администрация Махачкалы, по состоянию на 11.05 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале видео с пляжа и публикацию Роспотребнадзора.

Напомним, в мае, в преддверии купального сезона, мониторинг состояния пляжных зон Дагестана показал несоответствие нормам в 12 из 21 пробы воды, взятых Роспотребнадзором. Практически все побережье в Дагестане опасно для купания, так как в море сливаются канализационные стоки, указали экологи.

Двумя годами ранее, в мае 2023 года, мэрия Каспийска, который граничит с Махачкалой, объявила горожанам о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. Властям следует бороться с загрязнением Каспийского моря, а не вводить запреты на купание, заявили тогда жители города.

В 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод было закрыто. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.