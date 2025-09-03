Житель Ставропольского края осужден за торговлю людьми

К десяти годам колонии приговорил суд в Ставропольском крае местного жителя, который продал мужчину в качестве рабочего на животноводческую ферму.

Как писал "Кавказский узел", в январе на Ставрополье был приговорен к 13 годам колонии мужчина, который признан виновным в организации преступного сообщества по торговле людьми.

Житель Ставропольского края приговорен к десяти годам колонии за продажу мужчины в качестве рабочего на ферму, пишет 2 сентября РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, с 2019 году мужчина был участником преступного сообщества, члены которого занимались торговлей людьми. В апреле 2023 года он познакомился в селе Верхнерусское с мужчиной, который находился в трудной жизненной ситуации. Под предлогом предоставления ему работы и жилья он перевез его в Михайловск. Затем была заключена сделка по купле-продаже потерпевшего, которого в качестве рабочей силы передали на животноводческую ферму в Шпаковском округе. За это осужденный получил 50 килограммов колбасы и пять тысяч рублей.

Он признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми) и приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с одним годом и одним месяцем ограничения свободы.

Рабы на Северном Кавказе являются дешевой рабочей силой, которую завлекают в основном обманным путем, и фактически товаром, который можно купить и продать, указано в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

