Житель Ставрополья осужден по делу о торговле людьми

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Глава организованной группы по торговле людьми получил 13 лет колонии на Ставрополье, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, в 2019 году житель Ставрополья создал преступное сообщество из четырех организованных групп, которые действовали в Изобильненском, Труновском, Шпаковском округах и в городе Невинномысске. В октябре 2021 года в селе Верхнерусском подсудимый познакомился с мужчиной, который попал в трудную ситуацию и нуждался в деньгах. Он перевез его в Михайловск и забрал документы, пообещав работу и бесплатное жилье. Затем осужденный заключил сделку купли-продажи и передал мужчину на животноводческую ферму, сообщила прокуратура Ставропольского края.

Житель Ставрополья признан виновным по ч.1 ст.210 УК России (руководство структурным подразделением (организованной группой) и по ч.3 ст.127.1 УК России (торговля людьми). Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Ранее был осужден организатор данного преступного сообщества. Дело в отношении остальных его участников находится на рассмотрении в суде, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рабы на Северном Кавказе являются дешевой рабочей силой, которую завлекают в основном обманным путем, и фактически товаром, который можно купить и продать, указано в справке "Кавказского узла" "Рабство на Северном Кавказе".

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