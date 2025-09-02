Аналитики оценили мотивы принуждения к извинениям перед чеченцами

Извинения, данные под давлением, призваны демонстрировать силу и неприкосновенность чеченцев, которые под запись добиваются покаяния от жителей других регионов России. Для извиняющегося - это акт унижения и выживания, но не раскаяния, заявили аналитики, комментируя извинения ставропольца за мусорный пакет на машине с наклейкой "Ахмат-сила".

Как писал "Кавказский узел", Telegram-канал "Тут Чечня" опубликовал видео с извинениями мужчины, который оставил мусорный пакет на боковом зеркале машины с наклейкой: "Ахмат-сила". Автор видео потребовал, чтобы мужчина извинился перед всеми чеченцами за свой поступок.

Мужчину, повесившего мусорный пакет на зеркало автомобиля с надписью «Ахмат-сила», нашли с помощью камер видеонаблюдения, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из администраторов чеченского телеграм-канала, опубликовавшего видео извинений.

«Это было в Ставрополе, 28 августа. Мужчину нашли по камерам видеонаблюдения. Он проходил мимо машины с мусорным пакетом. И решил повесить пакет на зеркало, когда увидел наклейку «Ахмат-сила». Он хотел таким образом показать свое негативное отношение к чеченцам, но осознал свою ошибку и извинился", - сообщил он

Правозащитник Руслан Кутаев* уверен, что это был протест.

"Да, это, действительно, выглядит как протест против "Ахмата" и его представителей. Видимо, у мужчины были какие-то причины для такого поступка», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, извинение, данное под давлением, является актом подчинения более сильной группе.

"Люди, которые из-за протеста людей, из-за их нежелания подчиниться, добиваются насильным образом извинений, хотят унижать, показать, что они якобы сильнее и что против их воли нельзя идти", - отметил он.

Такие действия усиливают ненависть к руководству Чечни, уверен Кутаев*.

"Этот человек после извинений не станет уважать руководство Чечни. Уважать их не станут и все те, кто посмотрят это видео с извинениями. Просто увеличится число людей, которые хотят увидеть Чечню без нынешнего руководства. А для этого мужчины практически уже нет рисков после публикации видео, потому что он уже принес извинения. Риск только в том, что его знают в лицо и могут что-то сказать в его адрес", - подчеркнул он.

Проглядывается желание унизить человека, показать его страхи, указать, что он слабее их

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает поступок мужчины недостойным.

«Во-первых, надо сказать, что это поступок необразованного и невоспитанного человека. Нельзя так делать, если даже ты в глубине души ненавидишь какую-то группу людей. Выброси мусор в мусорный бак, дождись хозяина машины и выскажи все ему в лицо. Это глупый поступок, из-за которого ему пришлось извиняться», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по ее словам, эта практика извинений тоже выходит за все рамки.

«В них уже проглядывается желание унизить человека, показать его страхи, указать, что он слабее их. Это уже выходит за все рамки. Какой толк от извинений, сделанных под давлением. Никакого толка от них нет. Он не станет уважать их, наоборот, будет еще больше ненавидеть», - отметила она.

По ее мнению, после публикации видео мужчина может столкнуться с риском повторных извинений.

"Его лицо уже известно большому количеству чеченцев. Все уже знают, что этот человек сделал и могут подумать, что будет прикольно, если и перед ними он извинится. Не думаю, что его могут избить, покалечить, но оскорблений и унижения могут повторяться», - указала она.

Для извиняющегося это становится вынужденным актом выживания, а не раскаяния. А для требующих извинения — это демонстрация силы перед своей аудиторией

Примирение не является целью подобных извинений, считает специалист по PR Александр Лихтман.

"В данном случае извинение явно носит демонстративный характер. Здесь мы видим классический пример принуждения к публичному покаянию, где извинение становится инструментом демонстрации иерархии и контентом для подтверждения своего статуса. А наклейка "Ахмат-сила" в этом контексте функционирует как маркер принадлежности к определенной силовой группе и сигнал о неприкосновенности объекта», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, подобные извинения стали просто перформансом, рассчитанным на одобрение своей группы, а не на диалог с противоположной стороной.

«Для извиняющегося это становится вынужденным актом выживания, а не раскаяния. А для требующих извинения — это демонстрация силы перед своей аудиторией. Публика воспринимает это как развлекательный контент или устрашающий пример. Диалог между сторонами становится невозможным. Как результат запоминаются только извинения и доминация одной группы над другой», - отметил он.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

