18:56, 1 сентября 2025

Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общий объем преподавания чеченского языка в школах республики не изменится, заявил первый заместитель министра образования Чечни. Государственное информагентство изменило публикацию со словами министра, который ранее заявил, что преподавание чеченского языка сократится с пяти часов в неделю до одного. 

Как писал "Кавказский узел", министр образования Чечни в конце августа заявил о сокращении числа часов на изучение чеченского языка в школах в пять раз. Перераспределение часов, по его словам, введено на федеральном уровне. С этого года на изучение чеченского языка и литературы будет выделен лишь один час вместо пяти, и этот час станет внеурочным.

Минобрнауки Чечни сегодня опровергло информацию о сокращении часов, отведенных на изучение чеченского языка в школах. О том, что “объем преподавания чеченского языка в школах не сократится”, заявил первый замминистра образования и науки республики Ильяс Тааев.

«Сокращения чеченского языка по общему объему не будет. Исходя из того, что сейчас достаточно жестко идут единое расписание, единые учебные планы, мы один час чеченского перевели из урочной деятельности в неурочную часть. Один час перенесен по объему. Объем преподавания чеченского языка не сокращается, остается на прежнем уровне», - цитирует его слова информагентство “Чечня Сегодня”

На противоречие этого заявления словам главы ведомства Хож-Бауди Дааева, опубликованным другим государственным чеченским информагентством 27 августа, сегодня обратил внимание читатель “Кавказского узла” с ником greg. 

“Всего несколько дней назад была публикация о том, что на прошедшем в Грозном совещании педагогов министр образования и науки Чечни Дааев заявил следующее: «… В предыдущие годы, в рамках поручения Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, у нас было пять часов по чеченскому языку и литературе в неделю. Сейчас это один час» (...) Ох уж этот Эзопов язык кадыровских чиновников! Что значит: «мы один час чеченского перевели из урочной деятельности в неурочную часть. Один час перенесен по объему»? Раньше уроки по чеченскому языку и литературе проводились пять раз в неделю. Сколько их будет теперь? Без всяких этих «урочных», внеурочных» и прочих изучений?” - написал автор комментария на “Кавказском узле”. 

Публикация с процитированными читателем словами Хож-Бауди Дааева на сайте “Грозный информ” по состоянию на 18.50 мск сегодня оказалась изменена без каких-либо пометок об изменениях. В новой версии публикации Дааев говорит, что “в предыдущие годы, в рамках поручения (...) Рамзана Кадырова, со 2 по 8 класс было пять часов на изучение чеченского языка и литературы в неделю, а сейчас один час из этого времени перейдет из обязательной части во внеурочную”. 

Автор: "Кавказский узел"

