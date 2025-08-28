Число часов на изучение чеченского языка в школах сократилось в пять раз

Вместо пяти часов в неделю, отведенных в школах на изучение чеченского языка и литературы, с этого года будет выделен лишь час, заявил министр образования Чечни, пояснив, что этот час станет внеурочным.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что чеченский язык входит в группу вымирающих языков, и это "большая трагедия", с которой власти республики не могут мириться. В чеченских семьях основным языком общения должен стать родной язык, заявил он. Жители республики свободно говорят на чеченском языке, а требования Кадырова чрезмерны, указали тогда пользователи соцсети. В перечне государственных языков Чечни русский язык переставлен на второе место после чеченского, следует из подписанной Рамзаном Кадыровым новой версии закона "О языках в Чеченской Республике".

Чеченский язык распространен в основном в Чечне, в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана, а также в Ингушетии, а за рубежом - в Грузии и частично в Сирии, Иордании и Турции. В 1994 году, до начала военной кампании в Чечне, число говорящих на нем составляло, по разным данным, от 750 тысяч до 950 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский язык".

Перераспределение часов, в том числе на изучение чеченского языка, введено на федеральном уровне, заявил глава Минобразования Чечни Магомед Дааев. "Идет так называемое снижение предметной нагрузки. В целом общее количество часов по тому или иному предмету также изменяется", — привело его слова "Грозный информ".

Дааев пояснил, что существует поручение, согласно которому контрольные работы по определенным предметам не должны занимать более десяти процентов от общего годового часового объема. "Мы в республике стремимся сохранить пятидневный режим обучения. В предыдущие годы, в рамках поручения Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, у нас было пять часов по чеченскому языку и литературе в неделю. Сейчас это один час", — добавил министр. Он также уточнил, что "этот час будет переведен во внеурочную деятельность, где дети будут заниматься чеченским языком в несколько ином формате".

При этом в своем Telegram-канале Дааев не называл числа часов, указав лишь, что "особое внимание уделено и изучению родного языка, перераспределение часов в учебных планах".

Запись об изменении числа часов, выделенных в Чечне на изучение чеченского языка, прокомментировал читатель "Кавказского узла".

"Сказать, что педагоги и родители учащихся в шоке, значит, ничего не сказать. Моя однокашница по ВУЗу, более 15-ти лет занимающаяся преподавательской деятельностью, назвала это решение «самым настоящим издевательством», и стремлением «убить» родной язык. Действительно, что может дать детям 1 час изучения родного языка в неделю? Практически ничего. Но, опять же, чеченские власти строго выполняют установки, спущенные «сверху», и ничего больше", - прокомментировал он.

